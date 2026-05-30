NOVI OBRT O PADU DRONA U RUMUNIJI Rusi tvrde: Nemaju dokaza, sve je unapred izrežirano!
RUMUNIJA nije pružila dokaze da je dron koji je pogodio stambenu zgradu u gradu Galacu došao iz Rusije, rekao je za RT ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev. Dve osobe su povređene u petak kada je dron sa eksplozivom udario u deseti sprat stambene zgrade u istočnoj Rumuniji, blizu ukrajinske granice. Rumunsko ministarstvo odbrane tvrdi da je bespilotna letelica došla iz Rusije.
Lipajev je rekao da je pozvan u rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova zbog incidenta, ali je napomenuo da zvaničnici nisu pružili nikakve dokaze kojima bi potkrepili svoje optužbe.
- Nažalost, nisu pružili nikakve dokaze, kao i obično - rekao je ambasador, napominjući da se Rusija redovno suočava sa "neosnovanim optužbama" da je povredila vazdušni prostor Rumunije, ali da nikada nije dobila detaljne informacije o takvim incidentima.
Dodao je da se Bukurešt, po svemu sudeći odlučio i pre nego što je saslušao stav Rusije i da je ignorisao argumente Moskve, kao i zahteve za osnovnim informacijama o navodnom kršenju vazdušnog prostora, uključujući rutu drona, brzinu, lokaciju i vreme provedeno na rumunskoj teritoriji.
Lipajev je rekao da su radili po svom ili im je neko predočio način razmišljanja koji treba da slede.
Nakon incidenta, Rumunija je objavila da zatvara ruski generalni konzulat u Konstanci i proglasila ruskog generalnog konzula personom non grata.
- Izgleda da je odluka o zatvaranju ruskog Generalnog konzulata u Konstanci doneta pre nego što smo uopšte mogli da iznesemo svoj stav - rekao je Lipajev, naglašavajući da ne postoji veza između pada drona i rada konzulata. On je ukazao da mu se čini da je ta mera bila unapred pripremljena.
Ambasador je takođe sugerisao da je incident verovatno "još jedna provokacija kijevskog režima" usmerena na obezbeđivanje dodatne evropske finansijske i materijalne podrške i skretanje pažnje sa ukrajinskog napada na koledž u Starobeljsku u kojem je poginulo 21 dete.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
ŠOK OBRT: Ukrajinci ipak krivi za pad drona u Rumuniji? Hitno se oglasio predsednik
29. 05. 2026. u 23:43
"POMOĆI ĆEMO RUMUNIMA DA OJAČAJU NEBO": Zelenski sklopio dogovor sa predsednikom Rumunije
29. 05. 2026. u 20:58
UVEK PRVO OPTUŽE RUSIJU Putin: Ukrajinski dron je najverovatnije pao u Rumuniji
29. 05. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)