RUMUNIJA nije pružila dokaze da je dron koji je pogodio stambenu zgradu u gradu Galacu došao iz Rusije, rekao je za RT ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev. Dve osobe su povređene u petak kada je dron sa eksplozivom udario u deseti sprat stambene zgrade u istočnoj Rumuniji, blizu ukrajinske granice. Rumunsko ministarstvo odbrane tvrdi da je bespilotna letelica došla iz Rusije.

Foto: ISU Galati via AP

Lipajev je rekao da je pozvan u rumunsko Ministarstvo spoljnih poslova zbog incidenta, ali je napomenuo da zvaničnici nisu pružili nikakve dokaze kojima bi potkrepili svoje optužbe.

- Nažalost, nisu pružili nikakve dokaze, kao i obično - rekao je ambasador, napominjući da se Rusija redovno suočava sa "neosnovanim optužbama" da je povredila vazdušni prostor Rumunije, ali da nikada nije dobila detaljne informacije o takvim incidentima.

Dodao je da se Bukurešt, po svemu sudeći odlučio i pre nego što je saslušao stav Rusije i da je ignorisao argumente Moskve, kao i zahteve za osnovnim informacijama o navodnom kršenju vazdušnog prostora, uključujući rutu drona, brzinu, lokaciju i vreme provedeno na rumunskoj teritoriji.

Lipajev je rekao da su radili po svom ili im je neko predočio način razmišljanja koji treba da slede.

Nakon incidenta, Rumunija je objavila da zatvara ruski generalni konzulat u Konstanci i proglasila ruskog generalnog konzula personom non grata.

- Izgleda da je odluka o zatvaranju ruskog Generalnog konzulata u Konstanci doneta pre nego što smo uopšte mogli da iznesemo svoj stav - rekao je Lipajev, naglašavajući da ne postoji veza između pada drona i rada konzulata. On je ukazao da mu se čini da je ta mera bila unapred pripremljena.

Ambasador je takođe sugerisao da je incident verovatno "još jedna provokacija kijevskog režima" usmerena na obezbeđivanje dodatne evropske finansijske i materijalne podrške i skretanje pažnje sa ukrajinskog napada na koledž u Starobeljsku u kojem je poginulo 21 dete.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO