"SRBIJA ĆE DA ODE U NEBESA, I TO JE ONO ŠTO NIKO NEĆE STIĆI!" Odzvanjaju Vučićeve poruke iz Kine: Robotika je budućnost (FOTO/VIDEO)

ISTORIJSKA poseta predsednika Srbije, Aleksandra Vučića Kini, osim što je glavna tema kako domaćih tako i stranih medija, za Srbiju je od neprocenjivog značaja. Vučić je u Kini boravio na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, a ono što se posebno treba istaći je razgovor sa predstavnicima čak 29 kompanija, te dovođenje vrednih investicija u našu zemlju. Posebnu pažnju javnosti privukli su roboti i vest da uskoro stižu u Srbiju!

Tokom četvrtog dana posete, predsednik je zajedno sa delegacijom obišao inovacioni centar kineske kompanije Mint Future Factory.

Njih su dočekali zvaničnici provincije Džeđijang i rukovodstvo kompanije, a pored toga i pet robota koji su mu poželeli dobrodošlicu na krajnje neočekivan način - odigrali su tradicionalno srpsko kolo "Moravac".

Predsednik nije mogao sakriti svoje oduševljenje prilikom obilaska inovacionog centra. Svaki od robota ga je fascinirao na sebi svojstven način. Dok su jedni trčali, drugi plesali i pokazivali borilačke veštine, treći je prirpemao doručak i pravio kafu. Kako je i sam predsednik rekao, drago mu je da je imao priliku da to vidi, jer će roboti biti na Ekspu 2027.

- Neverovatno je šta smo videli ovde i ove humanoidne robote, ali i ove robo-dogove. Humanoidni roboti su 55 kilograma teški, 173 su visine, dakle visine i težine prosečnog Kineza i prosečnog čoveka. I njihovog Brus Lija, kada mu stavite kapu, obučete jaknu i sve drugo, onda vidite da nema razlike, da u stvari vidite pravog čoveka. Tako da, jasno vam je kako to sve u stvarnom svetu može da izgleda - rekao je Vučić.

Vučić je "Novostima" pokazao i kako će izgledati leteći taksi koji će doći u Srbiju.

Tokom obilaska posebnu pažnju privukao je i robot koji se predsedniku obratio na Srpskom.

Takođe, jedan od humanoidnih robota Vučiću je objasnio kako će da izgleda paviljon kompanije "Mint" u sklopu Ekspa 2027.

Predsednik je kasnije tokom dana u svom obraćanju istakao da se već u julu može očekivati početak proizvodnje robota u našoj zemlji.

Kako je kazao, prva faza sklapanja robota kreće oko 10. do 15. jula. Druga faza se odnosi na takozvane data fabrike ili trening fabrike. Treća faza je sa upotrebom veštačke inteligencije.

- Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan. Mnogo toga smo ovde i videli i naučili, i njihove kompanije rastu izuzetnom, čudesnom brzinom - kazao je predsednik.

"Srbija ode u nebesa"

Shodno tome da je zlim jezicima, koji ne žele dobro Srbiji, bilo potrebno malo kako bi izrugivali dolazak robota kod nas i širili paniku među ljudima o tome kako će oni da izgube poslove kada Vučić dovede robote, predsednik ih je u svega par rečenica postavio na mesto.

Naime tokom svog obraćanja poslednjeg dana posete, kada je boravio u Šangaju, predsednik je rekao:

- Najbolje da ukinemo i televizore. U fabrici robota će odmah da radi 250 ljudi. Najbolje da nemamo ništa da se vratimo u praistoriju da idemo u pećinu. Ne znaju oni šta bi sa sobom, jedino znaju da moraju da kažu nešto suprotno od Vučića. Nemojte da pričate gluposti zbog naroda. Robotika je budućnost. Veštačka inteligecija isto. Ako mislite da će neko da odustane od toga neće... Znate li koliki broj zemanja nije u stanju da izgradi most duži od 100 metara. Preko 120 zemalja to nije u stanju. Ono što mislite da ćete uvek sa lakoćom da radite, nećete. Šta oni kažu, Srbija ode u nebesa u odnosu na sve druge u regionu kada prvi robot izađe iz fabrike. I to je ono što niko neće stići i to će da pravi razliku iz dana u dan.

Podsećamo, predsednik je u Kini boravio od 24 - 28.05.

