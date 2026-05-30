DRAMA NA PACIFIKU: Američka vojska napala brod, tvrde da ima mrtvih (VIDEO)

В. Н.

30. 05. 2026. u 08:27

AMERIČKA vojska je saopštila da je izvela još jedan napad na brod za koji tvrdi da je bio uključen u šverc droge u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca.

Foto: Printskrin/Sputnjik Srbija | Sputnik Srbija

Južna komanda SAD, koja je nadležna za američke vojne operacije u Latinskoj Americi i na Karibima, navela je u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks da je brod „bio uključen u operacije trgovine drogom“ i da je njime upravljala organizacija koju Vašington smatra terorističkom.

Američka vojska je navela i da je broj žrtava dodatno povećan pošto pojedine osobe koje su prvobitno vođene kao preživele nakon ranijih udara nisu pronađene, prenose mediji.

Najnoviji napad je deo višemesečne kampanje protiv plovila za koja američke vlasti sumnjaju da prevoze drogu preko Karipskog mora i istočnog Pacifika, u kojima je do sada poginulo više od 200 osoba

(Sputnjik)

