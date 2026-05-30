Društvo

ŠOKANTNA PROGNOZA ZA NAREDNI MESEC: Ovome se nismo nadali, evo šta nas tačno čeka sve do 15. juna

V.N.

30. 05. 2026. u 07:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SRBIJI se za vikend očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 31 stepen, uz mogućnost kratkotrajne kiše na severu.

ШОКАНТНА ПРОГНОЗА ЗА НАРЕДНИ МЕСЕЦ: Овоме се нисмо надали, ево шта нас тачно чека све до 15. јуна

Foto: AI generated/Gemini

U Srbiji se za dane vikenda očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnim temperaturama i do 31 stepen.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

- Početkom juna promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina - najavio je RHMZ i precizirao:

- Danas nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 14, a najviša od 26 do 30 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- U nedelju (31.05.) pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Od ponedeljka do četvrtka (01-04.06.) promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji. U petak i subotu (05. i 06.06.) stabilizacija vremena.

Biometeorološka prognoza

Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Prognoza Ivana Ristića za jun 

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da se u prvoj polovini juna očekuju maksimalne temperature između 26 i 31 stepen, a da će nekim danima lokalno temperatura biti i preko 31.

- Minimalne će biti u rasponu od 14 do 20 stepeni. Od ponedeljka 1. juna ulazimo u nestabilni period i cela prva polovina meseca će biti promenljiva sa smenom oblačnosti, pljuskovina, grmljavina, olujnog vetra, a lokalno i grada. Ponegde može pasti i od 30 do 50 mm kiša, a to se odnosi najviše na predele zapadne Srbije - navodi Ristić i dodaje:

- U utorak manja pauza, a od srede ponovo nestabilno vreme kakvo će biti sve do 15. juna. Dobra vest je da će biti relativno toplo i da nema najave jačeg zahlađenja s tim što će vremenske prilike stalno menjati te bi valjalo pratiri radare i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SINER IDE NA HITNA MEDICINSKA ISPITIVANJA! Italijan se na ovakav potez opredelio nakon šokantnog ispadanja sa Rolan Garosa

SINER IDE NA HITNA MEDICINSKA ISPITIVANjA! Italijan se na ovakav potez opredelio nakon šokantnog ispadanja sa Rolan Garosa