ŠOKANTNA PROGNOZA ZA NAREDNI MESEC: Ovome se nismo nadali, evo šta nas tačno čeka sve do 15. juna
U SRBIJI se za vikend očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 31 stepen, uz mogućnost kratkotrajne kiše na severu.
Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
- Početkom juna promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina - najavio je RHMZ i precizirao:
- Danas nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 14, a najviša od 26 do 30 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:
- U nedelju (31.05.) pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Od ponedeljka do četvrtka (01-04.06.) promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji. U petak i subotu (05. i 06.06.) stabilizacija vremena.
Biometeorološka prognoza
Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osećaj malaksalosti, glavobolja i promenljivo raspoloženje su mogući kod meteoropata. Učesnicima u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
Prognoza Ivana Ristića za jun
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da se u prvoj polovini juna očekuju maksimalne temperature između 26 i 31 stepen, a da će nekim danima lokalno temperatura biti i preko 31.
- Minimalne će biti u rasponu od 14 do 20 stepeni. Od ponedeljka 1. juna ulazimo u nestabilni period i cela prva polovina meseca će biti promenljiva sa smenom oblačnosti, pljuskovina, grmljavina, olujnog vetra, a lokalno i grada. Ponegde može pasti i od 30 do 50 mm kiša, a to se odnosi najviše na predele zapadne Srbije - navodi Ristić i dodaje:
- U utorak manja pauza, a od srede ponovo nestabilno vreme kakvo će biti sve do 15. juna. Dobra vest je da će biti relativno toplo i da nema najave jačeg zahlađenja s tim što će vremenske prilike stalno menjati te bi valjalo pratiri radare i upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
(Kurir)
