STEŽU LI STRANCI OBRUČ OKO MILA? Jakov Milatović novinarima nagovestio da se iz Evrope interesuju za Đukanovića
PREDSTAVNIK jedne od uticajnih država iz Evrope interesovao se kod crnogorskog predsednika Jakova Milatovića da li crnogorske institucije nešto preduzimaju povodom optužbi i navoda da je raniji šef države Milo Đukanović upleten u krijumčarenje cigareta. Milatović je to potvrdio novinarima, ne želeći da saopšti više detalja.
- Razumete da ne mogu da saopštim detalje, ali je reč o uglednom zvaničniku iz jedne veoma važne države koji već tri decenije prati političke procese na Balkanu - ostao je zagonetan Milatović.
Optužbe na račun Đukanovića za šverc cigareta traju decenijama, još od devedesetih godina, ali ih je on sve odbacio, ukazujući da se radi o podmetanjima njegovih političkih protivnika. On je i ovih dana novinarima saopštio da nije "radio cigare", već da je afera proizvod obaveštajnih agencija Beograda i Evropske unije kako bi odvratili Crnu Goru od nezavisnosti.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević je počasnog predsednika DPS godinama optuživao da je bio glavni arhitekta međunarodnog šverca cigareta.
- Obruč se steže i to spolja, jer je sve, ali bukvalno sve iz sistema pokupovao još 2020. godine. Posebno u Agenciji za nacionalnu bezbednost, tužilaštvu, ali i u sudovima - kaže Medojević. - Šverc duvana je bio državni projekat koji je funkcionisao uz znanje i direktan interes vrha ondašnje vlasti.
Odbačene sve optužbe
ZBOG šverca cigareta iz Crne Gore prema Italiji vođena je istraga u Bariju i Napulju protiv Đukanovića, ali protiv njega nikada nije podignuta optužnica. On je tvrdio da tužilaštvo nije imalo dokaza i da se radi o neistinama, dok su iz tužilaštva u Bariju rekli da postupak protiv njega prekidaju jer ima državni imunitet. Godinama je trajalo suđenje grupi crnogorskih i srpskih državljana koji su povezani sa Đukanovićem, ali je sud u Bariju sve optužbe protiv njih odbacio.
Naš sagovornik navodi da su Đukanović i njegove strukture iskoristili nestabilnost devedesetih godina kako bi uspostavili krijumčarske rute.
- Ogromne količine novca stečene švercom završavale su na tajnim računima i u of-šor zonama i korišćene su za finansiranje Đukanovićeve političke moći i kupovinu uticaja. Nažalost, šverc cigareta iz Crne Gore se nije zaustavio ni nakon pada Milove vlasti 2020. godine. Iz Luke Bar su za 15 dana izašla 94 šlepera sa cigaretama, što je 940 tona, a neko je u tom poslu, uz saglasnost crnogorske vlade (premijer Zdravko Krivokapić), zaradio od 25 do 30 miliona evra. Ove moje navode niko nikad nije demantovao - dodaje Medojević.
