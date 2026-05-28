"POZVAO SAM GA U BEOGRAD KAKO BI DODATNO UČVRSTILI VEZE NAŠIH GRADOVA": Oglasio se Vučić posle sastanka sa Čen Điningom (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine grada Šangaja Čen Điningom.
- Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli.
Uvek je dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje, i rad važni za prosperitet svake države. Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu.
Istakao sam značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost naše zemlje da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama. Pozvao sam gospodina Čen Đininga da poseti Beograd, kako bi se dodatno učvrstile veze između naših gradova i otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.
BONUS VIDEO: Vučić fasciniran u Kini: Pogledajte, bukvalno neverovatno!
Preporučujemo
"KINEZI NUDE POVOLjNU IZGRADNjU MODULARNOG REAKTORA" Vučić: Razmatraćemo sve opcije
27. 05. 2026. u 20:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)