Politika

"POZVAO SAM GA U BEOGRAD KAKO BI DODATNO UČVRSTILI VEZE NAŠIH GRADOVA": Oglasio se Vučić posle sastanka sa Čen Điningom (FOTO)

В. Н.

28. 05. 2026. u 07:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine grada Šangaja Čen Điningom.

ПОЗВАО САМ ГА У БЕОГРАД КАКО БИ ДОДАТНО УЧВРСТИЛИ ВЕЗЕ НАШИХ ГРАДОВА: Огласио се Вучић после састанка са Чен Ђинингом (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli.

Uvek je dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje, i rad važni za prosperitet svake države. Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu.

Istakao sam značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost naše zemlje da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama. Pozvao sam gospodina Čen Đininga da poseti Beograd, kako bi se dodatno učvrstile veze između naših gradova i otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

BONUS VIDEO: Vučić fasciniran u Kini: Pogledajte, bukvalno neverovatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kompanija Meridianbet – Sinonim za uspeh i verni prijatelj srpske košarke na predstojećem F4 turniru

Kompanija Meridianbet – Sinonim za uspeh i verni prijatelj srpske košarke na predstojećem F4 turniru