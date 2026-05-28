"POZVAO SAM GA U BEOGRAD KAKO BI DODATNO UČVRSTILI VEZE NAŠIH GRADOVA": Oglasio se Vučić posle sastanka sa Čen Điningom (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta Komunističke partije Kine grada Šangaja Čen Điningom.

- Zahvalio sam svom domaćinu, visokom funkcioneru KPK Čen Điningu, na veličanstvenom dočeku u Šangaju. Počastvovan sam što imam priliku da naučim mnogo o istoriji i napretku Narodne Republike Kine, impresioniran rezultatima koje su postigli.

Uvek je dobro razgovarati sa ljudima koji imaju viziju budućnosti i razumeju koliko su znanje, i rad važni za prosperitet svake države. Razmotrili smo mogućnosti snažnijeg povezivanja Srbije sa Šangajem, gradom u kome je davne 1921. godine i osnovana Komunistička partija Kine, a koji je danas jedan od vodećih svetskih centara finansija, trgovine i visokih tehnologija, simbol napretka, inovacija i otvorenosti prema svetu.

Istakao sam značaj većeg prisustva srpskih kompanija i proizvoda na kineskom tržištu i potvrdio opredeljenost naše zemlje da nastavi da razvija sveobuhvatno partnerstvo sa Kinom, zasnovano na međusobnom poštovanju, poverenju i prijateljstvu koje traje decenijama. Pozvao sam gospodina Čen Đininga da poseti Beograd, kako bi se dodatno učvrstile veze između naših gradova i otvorio prostor za još intenzivniju saradnju u budućnosti - naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

