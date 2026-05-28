BRUKA I SRAMOTA! Hitno se oglasili iz Vojvodine nakon skandalozne titule Partizana
PARTIZAN je šampion Srbije u rukometu, ali...
Drugi meč finala Rukometne lige Srbije između Partizana i Vojvodine je prekinut posle 15 minuta igre i nije nastavljen. Naime, Novosađana se nisu vratili na teren, a igrači crno-belih jesu i tako su postali novi-stari šampioni države.
Nakon tih nemilih scena, klub iz Novog Sada se oglasio saopštenjem.
- Samo još ovo se nije desilo u srpskom rukometu! Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu. Topovski udar povredio igrača Vojvodine Frana Miletu, sudiju Markovića uz još moguće povrede i osoba u blizini udara. Srušena je i pocepana sajla zaštitne mreže iza gola gde su se nalazili navijača Partizana. I posle više od jednog sata prekida, policija nije ispraznila deo sa navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice. Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, usled nepostojanja garancije bezbednosti po zdravlje i život učesnika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren. Sudije su proglasile kraj utakmice i pobedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minutu vodila sa 6:5
