"ŠANGAJ JE JEDAN OD NAJLEPŠIH GRADOVA NA SVETU": Vučić oduševljen istorijom i razvojem Kine (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Šangaju. Tokom posete je obišao i muzej koji je posvećen Prvom nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine.

Novosti

Prilikom obilaska još jednom je istakao koliko je oduševljen svim što je dosada video i naučio o Kini, te da mu se Šangaj u kome prvi put boravi posebno dopao.

- Izvanredno je to što ljudi u Kini pokazuju sve iz svoje prošlosti. Fascinantna je istorija Kine i kada pogledate to posebno u 19. veku, od Prvog i Drugog opijumskog rata, te različitih uticaja, a pogledajte dokle je Kina došla danas. Sinoć ste imali priliku da vidite da je Šangaj jedan od najlepših gradova na svetu, da ne govorim nešto više od toga, ali svakako jedan od najlepših i neverovatno kako je razvijen. Neverovatno je to da sve što su uradili uradili su borbom ali poštujući one koji su se pre njih borili. Zato možete da vidite... Insistiraju na onome šta su vekovima radili - rekao je Vučić.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO: DETALj IZ FABRIKE ROBOTA: Na ekranu se vrte ove Vučićeve reči