BIĆEMO PRVI U EVROPI: Sagovornici "Novosti" o razvoju robotike i veštačke inteligencije u Srbiji, zahvaljujući predsedniku Vučiću

POSETA predsednika Srbije Kini i razvoj robotike u Srbiji otvorili su nove analize. Sagovornici "Novosti", Livija Pavićević, Stefan Krkobabić i Novak Došen, smatraju da Srbija čini novi korak u svom tehnološkom razvoju.

Povodom zvanične posete predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, Narodnoj Republici Kini i potpisivanja niza značajnih investicionih i tehnoloških sporazuma, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Livija Pavićević, izjavila je da ova poseta predstavlja "važan korak u daljem jačanju sveukupnih odnosa dve prijateljske države, zasnovanih na međusobnom poštovanju, poverenju i zajedničkoj viziji razvoja".

- Saradnja u oblasti veštačke inteligencije, robotike, inovacija i visokih tehnologija otvara nove perspektive za mlade ljude u Srbiji i stvara uslove da naša zemlja postane prepoznatljiva kao centar savremenih industrijskih i tehnoloških rešenja u ovom delu Evrope. Posebno je značajno što će mladi iz Srbije imati priliku da stiču znanja i iskustva u najsavremenijim kineskim kompanijama i da to znanje kasnije primenjuju u svojoj zemlji - kazala je Pavićević za "Novosti".

Ona je istakla da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podržava sve inicijative koje doprinose ekonomskom napretku, većoj zaposlenosti, jačanju međunarodne saradnje i stvaranju uslova za kvalitetniji život građana Srbije.

- Istovremeno, važno je da tehnološki razvoj i ekonomski napredak budu praćeni očuvanjem ljudskog dostojanstva, socijalnih jednakosti, jednakih mogućnosti i društvene odgovoarnosti. Poseta predsednika Vučića će, nesumnjivo, doprineti daljem razvoju Srbije, produbljivanju prijateljstva s Narodnom Republikom Kinom i izgradnji stabilne, moderne i prosperitetne budućnosti za sve naše građane - dodala je Pavićević.

Potpredsednik PUPS-a, Stefan Krkobabić, ocenio je da saradnja s Narodnom Republikom Kinom za Srbiju predstavlja "najbolju priliku da uhvatimo korak sa najrazvijenijim zemljama sveta".

- Dakle, razvoj robotike, nanotehnologije, veštačke inteligencije i drugih visokih tehnologija, a u kojima je Kina jedna od vodećih država sveta, mora biti imperativ i za našu zemlju. Shodno tome, najava predsednika Aleksandra Vučića da će kineske kompanije uskoro u Srbiji započeti proizvodnju humanoidnih robota znači da će naša ekonomija i nauka dobiti nezamislivo ubrzanje. Bićemo prva evropska zemlja u kojoj se proizvode humanoidni roboti, a to znači - roboti koji mogu da obavljaju čak i manuelne poslove - poručio je Krkobabić.

On je ukazao i da će to biti "dodatni impuls za razvoj veštačke inteligencije uopšte, ali i ogromna komparativna prednost za našu zemlju".

- Bićemo pionir humanoidne robotike u Evropi, što će podići naučni i tehnološki ugled naše zemlje, privući strane investicije, ali i naučnike, te nam omogućiti da lakše školujemo sopstvene kadrove u toj oblasti - podvukao je Krkobabić za "Novosti".

- Sveukupno gledano, to će za Srbiju značiti gigantski korak ka budućnosti koja itekako obećava - dodao je naš sagovornik.

Dok pojedini pokušavaju da nas vrate u prošlost, Srbija danas pravi odlučne korake ka budućnosti kakvu smo do skoro gledali samo u filmovima - mišljenja je Novak Došen iz Unije mladih SNS.

- Najava predsednika Aleksandra Vučića da će Srbija već ovog leta realizovati prvu fazu proizvodnje humanoidnih robota istorijska je vest za našu zemlju i jasna poruka da Srbija želi da bude lider modernih tehnologija u ovom delu Evrope - istakao je Došen.

Tehnologije i bezbednosni sektor

Došen je dodao da Srbija kroz saradnju sa Narodnom republikom Kinom dobija nove investicije u oblasti veštačke inteligencije, robotike i savremenih tehnologija, čime se, pored razvoja privrede, unapređuje i vojno-bezbednosni sektor.

- Istovremeno, Srbija vodi odgovornu i mudru politiku saradnje sa svima, posebno sa NR Kinom, EU, SAD i UAE, jer želimo da gradimo državu koja razgovara i sarađuje s celim svetom. Ovo nisu samo roboti i mašine. Ovo su nova radna mesta, nove prilike i nova znanja za mlade ljude u Srbiji. Na stotine naših ljudi ići će na obuke, učiti od najboljih i donositi to znanje nazad u Srbiju. To znači da mladi više neće morati da odlaze iz svoje zemlje da bi radili u industrijama budućnosti, već će industrije budućnosti doći i ostati upravo u našoj državi - podvukao je Došen.

Naš sagovornik je apostrofirao da se pod vodstvom Srpske napredne stranke Srbija danas gradi, razvija i pobeđuje.

- Naši rezultati (nove fabrike, putevi, investicije, naučno-tehnološki parkovi, superkompjuteri, razvoj veštačke inteligencije, povećanje plata i penzija) daju nam legitimitet, kao i ogromna podrška građana, da ove planove ostvarujemo i u budućnosti kroz projekat Srbija 2030. Podsetiću da nas već naredne godine čeka EKSPO 2027, kada će Srbija zaista biti centar sveta. Drago mi je što će naša generacija imati priliku da bude generacija koja će zauvek promeniti Srbiju. Zato je važno da gledamo napred, da učimo, radimo i verujemo u svoju zemlju, jer budućnost pripada onima koji imaju plan, program i viziju, ali i hrabrost da je ih ostvaruju - naglasio je Došen.

