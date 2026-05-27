NEMAČKA SE JASNO ODREKLA NACISTIČKE PROŠLOSTI Vučić o naslovnoj "Večernjih novosti": Što to radite? To nije istina

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Kine odgovorio na pitanje novinara o tome da li je istina da je SNS imala problem zbog naslovne strane "Novosti", gde je naslov bio "Nemačka sazreva za četvrti rajh" i da li je Miloš Vučević morao to da objašnjava partnerima u EU.

Vučić o ovome kaže:

- Meni niko nije ništa rekao, da budem iskren. Valjda mene svi izbegavaju. Miloš mi je rekao da mu je neko nešto prebacio. Ja sam mu rekao - ne možeš, Miloše, da odlučuješ u ime novinara i urednika, to je sloboda njihovih uverenja. Ali pošto ste mene pitali, ja mogu da kažem da sam potpuno nesaglasan sa takvim stavovima. Ne razumem ni odakle, ni kako to neko misli da pokaže i dokaže. Sa druge strane, Nemačka je jedna od zemalja koja se otvoreno, nedvosmisleno, jasno odrekla nacističke prošlosti. Oni to ne kriju za razliku od nekih u našem regionu. Nemačka je demokratska zemlja, odrekli su se nacizma. Preziru nacizam i danas su po tom pitanju mnogo oštriji od drugih zemalja. Ne razumem takvu naslovnu stranu, ne razumem takva prebacivanja, ali ja sam samo predsednik, nisam urednik. Ali ću uvek imati pravo da izgovorim svoj stav i mišljenje i da kažem da sam protiv toga. Takve stvari ne mogu da donesu nikakvo dobro Srbiji. Naprotiv. Za sve drugo morate da pitate Anu ili Miloša. Ne verujem da su Miloša, pre Anu da su zvali, ona može sa strancima da priča koliko hoćete. Ja ne mogu. Imam vreme koje se tiče prijatelja, i ovog drugog i kada treba da se podnese najveći pritisak. Al to mene da pitaju što je neko napisao u novinama, to sa mnom niko tako ne razgovara. Valjda sam sebi omogućio poziciju, da misle da sam težak čovek ili nešto drugo, pa mi niko ništa ne prigovara. Oni će meni oko Kosova da prigovaraju, oko Rusije, oko drugih stvari. Oko ovakvih stvari, meni ne. Ali me to nikada neće ometati da jasno izgovorim šta mislim i kakav je moj i naš stav. Ej bre, ljudi, pa Nemačka zapošljava 80.000 ljudi u našoj zemlji. Pa što to radite? Nemojte, bre. A da ne pričam o tome da to stvarno nije istina. Šta da radite? Ima raznih ljudi i raznih uverenja. Ali to valjda dovoljno govori o slobodama u našoj zemlji - rekao je on.