NOVAK ĐOKOVIĆ U ŠOKU! Novinari mu saopštili vesti iz Pariza, Srbin totalno zatečen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izborio se protiv Valentina Rojea (3:1) za plasman u treće kolo Rolan Garosa.

Međutim, mnogo zaanimljivije je bilo na konferenciji za medije, kada je Srbin totalno zatečen. Naime, Nole nije znao pravilo kojeg se drugi grend slem u sezoni podržava kada je reč o velikim vrućinama.

Zapravo, o čemu se radi? Podsećanja radi, Đoković je zatražio od organizatora da igra meč u dnevnom terminu jer nakon večernje sesije ne može da spava, pa je igrao u najtoplijem delu dana - što mu prethodnih godina nije prijalo. Zbog toga se komentarisalo pravilo o vrućini, a Novak je saznao da i turnir u Parizu ima način da zaštiti tenisere od nehumanih uslova, posebno vrućine.

- Ne znam zašto nemaju "heat rule"? Imaju? Znači istina je. Ok... Ne znam... Aha, to je neki dodatni indeks, formula, računica... Uvek je diskusija, ako zatvorite jednom krov, onda će biti zašto ostali igraju na vrućini. Bilo bi sjajno da se to uradi na ovako toplom danu, ali... U Australiji, u poslednjim godinama sam video da se odlažu mečevi kada pređe gornju liniju, a kada se spusti, onda se nastavlja. Grend slemovi ne bi trebalo da imaju probleme, imamo svetla, možda može da se razmeste neki mečevi. Na drugim turnirima koji nemaju te uslove, tu je diskusija. Imamo na ATP turu, Umag recimo kada mečevi počinju posle podne. Da li je sjajno da se igra posle ponoći? Nije, ali jeste to nešto o čemu treba da se razmatra", rekao je Novak Đoković.

Inače, Nole će u trećem kolu Rolan Garosa igrati protiv Žoaa Fonseke, koji je posle velikog preokreta savladao Hrvata Dina Prižmića - 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2.