Svet

ULTIMATUIM IRANA SAD-U: Ako na ovo pristanu, mir se odmah potpisuje

Симеуновић А. Милош

28. 05. 2026. u 00:03

TEHERAN traži od Vašingtona da odmrzne svu zamrznutu iransku imovinu, rekao je za RIA Novosti zamenik sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Bageri Kjani.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi

 - Blokirana imovina je naša po pravu, SAD im je nasilno ograničen pristup. U našim kontaktima sa Sjedinjenim Državama nastojimo da dobijemo ono što nam po pravu pripada, a pravo je da bez ikakvih uslova moramo da ih (iranska sredstva - prim. aut.) vratimo u potpunosti kako bismo mogli da ih koristimo - rekao je Bageri Kjani.

Na pitanje da li je reč o 24 milijarde dolara koje spominju iranski mediji, zvaničnik je rekao: „Bilo koji iznos“.

 - Posvećeni smo oslobađanju sve naše blokirane imovine - dodao je on. Prema njegovim rečima, SAD moraju „što je pre moguće” da prestanu da „zadiraju” u iransku imovinu.

Agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, javila je da je Iran, u svom predlogu rešenja od 14 tačaka, zahtevao od SAD da odmrznu  stranu imovinu od 24 milijarde dolara: polovinu u prvoj fazi - nakon postizanja memoranduma o okončanju sukoba, a ostatak - kasnije nakon rezultata nuklearnih pregovora. Za prvi deo iznosa agencija je prijavila napredak.
 

