ULTIMATUIM IRANA SAD-U: Ako na ovo pristanu, mir se odmah potpisuje
TEHERAN traži od Vašingtona da odmrzne svu zamrznutu iransku imovinu, rekao je za RIA Novosti zamenik sekretara Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Bageri Kjani.
- Blokirana imovina je naša po pravu, SAD im je nasilno ograničen pristup. U našim kontaktima sa Sjedinjenim Državama nastojimo da dobijemo ono što nam po pravu pripada, a pravo je da bez ikakvih uslova moramo da ih (iranska sredstva - prim. aut.) vratimo u potpunosti kako bismo mogli da ih koristimo - rekao je Bageri Kjani.
Na pitanje da li je reč o 24 milijarde dolara koje spominju iranski mediji, zvaničnik je rekao: „Bilo koji iznos“.
- Posvećeni smo oslobađanju sve naše blokirane imovine - dodao je on. Prema njegovim rečima, SAD moraju „što je pre moguće” da prestanu da „zadiraju” u iransku imovinu.
Agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, javila je da je Iran, u svom predlogu rešenja od 14 tačaka, zahtevao od SAD da odmrznu stranu imovinu od 24 milijarde dolara: polovinu u prvoj fazi - nakon postizanja memoranduma o okončanju sukoba, a ostatak - kasnije nakon rezultata nuklearnih pregovora. Za prvi deo iznosa agencija je prijavila napredak.
