NOVO LICE GRAŠKA: Obrok u indijskom stilu
Predivno kuvano jelo sa mirisom i ukusom Indije.
Potrebno je:
500 g karfiola, 2 krompira, 150 g graška, 1 čen belog luka, malo kumina, 1 paradajz, 1 kašičica paradajz-paste, pola kašičice garam masale, četvrtina ljute papričice, prstohvat kurkume, ulje, so i biber u zrnu
Priprema:
Karfiol očistite i podelite na veće cvetove. Krompir oljuštite i isecite na manje komade. Paradajz kratko oparite, oljuštite i sitno iseckajte. Na zagrejanom ulju propržite kumin dok ne zamiriše, zatim dodajte paradajz, kurkumu i sitno seckanu ljutu papričicu, posolite i mešajte dok se ne raspadne. Potom dodajte grašak, beli luk, paradajz-pastu i biber u zrnu, kratko propržite, pa ubacite krompir i karfiol, pospite garam masalom i nalijte litar vrele vode. Poklopite i kuvajte na umerenoj temperaturi dok povrće ne omekša, uz povremeno mešanje.
