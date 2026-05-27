"BIĆEMO PRVI U EVROPI" Vučić se obratio iz Kine: Proizvodnja robota u Srbiji počeće između 10. i 20. jula (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Đasingu, da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi.

- Svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan. Ovo što smo danas doživeli je nešto zbog čega se bavim ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona evra investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora - kazao je Vučić i dodao da svi žele da dođu i ulažu u Srbiju, kao i da investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije.

Kako je kazao, prva faza sklapanja robota kreće oko 10. do 15. jula. Druga faza se odnosi na takozvane data fabrike ili trening fabrike. Treća faza je sa upotrebom veštačke inteligencije.

- Videli ste ove naše divne mlade ljude, devojke i momke koji rade ovde, uče taj posao, kako da obučavaju robote, kako da skuvaju kafu, kako da pripreme koktel, kako da spreme doručak i sve drugo. Dakle, imaćemo takve fabrike - rekao je Vučić.

- Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan. Mnogo toga smo ovde i videli i naučili, i njihove kompanije rastu izuzetnom, čudesnom brzinom - kazao je predsednik.

- Mi smo danas videli neke stvari koje će nas u budućnosti spašavati. Za ovakve stvari živite, 500 naših ljudi će dolaziti ovde na obuke. Izuzetno zahvalan kompaniji Mint, oni zapošljavaju 2.600 ljudi, kao i Linglong. Kada kažem pobedićemo, mi moramo da obezbedimo budućnost i bolji život. Srećan sam što sam video ovu našu decu zadovoljnu, ta vrsta strasti i želje nam je potrebna da stvari guramo napred - kaže predsednik.

- Kada vidite kakvu je zelenu fabriku čovek napravio u Loznici. Potrebna nam je strast da stavri guramo napred. Crna gora je bila 50 posto u platam ispred nas, danas smo mi za nijansu ispred njih. To smo nadoknadili. Novi ciljevi, veliki snovi i rad, rad.. Hvala predsedniku Siju koji mi je omogućio da dođem ovde. Vidio sam šta rade, oni ljudi pokreću građevinsku industriju, putevi, brze pruge samo niču, sve se radi, gradi. Nikome nije teško, mobilnost apsolutna, znaju da se bore, imaju oko tigra. Ne znam da li razumete šta znači proizvodnja robota. Između 10. i 20. jula. Imamo sa još kompanija susrete i susrete - rekao je predsednik.

O opozicionim medijima

Na pitanje da prokomentariše to što pojedini opozicioni mediji govore o izveštavanju o njegovoj državnoj poseti Kini kao o nekoj vrsti rijalitija, Vučić kaže:

- Ako oni imaju nešto važnije, ako misle da je važnije da se bacaju kontejneri po ulicama, da se napada policija ili da se ne znam šta radi, ako je to važnije od dovođenja investicija, od prijateljstva sa ovakvim narodom i od ovakvog poštovanja koje dobijamo u Kini, nek nastave o tome da izveštavaju. Ja mislim da je ovo ljudima ne samo mnogo prijatnije, već mnogo važnije. Razgovarao sam sa ovim našim klincima - Nikolina, Luka i Ivan, Luka iz Zvečana sa Kosova i Metohije i mnogim drugim koji su došli ovde da nauče taj posao i da mogu da se vrate, da svojoj zemlji ponude to znanje. Za njih se borimo. Ako je to rijaliti, za to živim, za to se borim. Sve što sam radio, sve što smo se mučili, svaku fabriku koju smo dovodili, znate li koliko puta sam imao sastanke sa predsednikom kompanije Linglong? Ne znaju oni. Sam sam imao 10 susreta sa njim. Težak čovek, teži nego ja. Teško je naći takvog čoveka. Ali kad smo se dogovorili, pogledajte kakav posao je uradio. Ta investicija će da bude na kraju preko dve milijarde u Zrenjaninu. Za to je potreban trud i rad. Ako vam to smeta, ja sam svejedno ponosan na to i mislim da građani Srbije to umeju da cene - rekao je.

O poklonima

Na pitanje koje poklone je uručio kineskim prijateljima, Vučić kaže:

- Ja ne mogu da poklonim ništa sa Meseca. Poklonio sam slike našeg akademskog slikara, staparski ćilim, imamo pirotski i staparski ćilim, Stapari u okolini Sombora, prošli put sam poklonio pirotski ćilim, a sada staparski ćilim. Poklonili smo prvoj dami jelek. Divno jedno pismo zahvalnosti predsedniku Siju, pa smo mi napravili jednu knjigu, album sa svim tim.

Navodi da je jedna naša žena koja je radila u Kini dugo naučila kako se pravi porcelan i da je uradila posebnu porcelansku liniju koju je poklonio.

- Dobio sam divan jedan šah, čudesno izgleda. Valjda ću postati i pametniji pa ću moći bolje da igram u narednom periodu. Dobili smo taj grumen Meseca, predsednik Si mi je naglasio da je to retkost, dakle uokviren onako u pleksiglas sa divnim natpisima ispod o prijateljstvu Srbije i Kine. Tako da su to sa Meseca doneli, ali oni idu i na Mars i na Mesec gde hoćete. To nije često, ali prijatelji Kine to dobijaju - rekao je predsednik.

O letećim taksijima

Na pitanje "Novosti" o letećim taksijima, Vučić kaže:

- Juče smo pregovarali sa najvećom azijskom kompanijom. Vi znate da smo već uzeli američki Arčer. Juče smo razgovarali, slično ime iako kinesko, Aridž. Uskoro stižu u Srbiju.

On je napomenuo da za leteće taksije postoji problem sa sertifikatima.

- Možemo mi da im izdamo sertifikate za demo letove, ali moramo sa Evropom da razgovaramo oko stvarnih dozvola za letove. Zašto? Imate dalekovode, imate helikopterske visine, avionske visine, i nigde ne smete da ugrozite saobraćaj. Prilično je komplikovano, ali građani Beograda i Srbije će moći da vide, ceo svet koji dođe na Ekspo - izjavio je predsednik.

Dodao je da će na izložbi Ekspo, naročito na srpskom paviljonu, biti zastupljeni roboti koji će da dočekuju goste i na više jezika im saopšte šta je moguće videti na tom paviljonu.

- Na Ekspu ćemo da imamo robote svuda. Mi ćemo večeras pokušati da vam to predstavimo kako će da izgleda. To će biti svetsko čudo, to nigde niste videli kako će da izgleda u Beogradu. Roboti će da služe, srpski paviljon, dočekaće ga robot koji će da govori na više jezika - objasnio je predsednik.

On je naveo da će roboti biti ponuđeni i drugim državama i istakao da veruje da će oni biti zastupljeni u bar još 50 paviljona.

- Videli ste onog Brus Lija? Onaj Brus Li je kao čovek. Ja da ga vidim da počne onako diže ruke, diže noge, ja bih bežao na kilometar od njega. Izgleda kao čovek, ne vidite razliku kad ga obučete onako. A videli ste i brzinu onih pasa? To nije normalno. Onako ide, i bez točkova i s točkovima - rekao je Vučić.

- Vi ste videli danas moju radost, mi smo uradili, koliko oni nisu za 12 godina. Ugovori za zapošljavanje 1.700 ljudi. Ne mogu da verujem da neko može da bude tako bezobziran da se ne raduje uspehu svoje zemlje. Odakle vam pravo da uzimate hleb. Mi hoćemo da ljudi dobro žive. Ovo je bukvalno put u budućnos - rekao je Vučić.

O zbližavanju Zagreba i Skoplja

- Svako radi sve što je najbolje za njih. Zagreb uglavno radi protiv Srbije - dodaje Vučić.

O naslovnoj strani "Novosti"

Da li je istina da je SNS imala problem zbog naslovne strane Novosti, gde je naslov bio "Nemačka sazreva za četvrti rajh" i da li Miloš Vučević morao to da objašava partberima u EU, Vučić kaže:

- Meni niko nije ništa rekao, da budem iskren. Valjda mene svi izbegavaju. Miloš mi je rekao da mu je neko nešto prebacio. Ja sam mu rekao - nemožeš, Miloše, da odlučuješ u ime novinara i urednika, to je sloboda njihovih uverenja. Ali pošto ste mene pitali, ja mogu da kažem da sam potpuno nesaglasan sa takvim stavovima. Ne razumem ni odakle, ni kako to neko misli da pokaže i dokaže. Sa druge strane, Nemačka je jedna od zemalja koja se otvoreno, jasno drekla nacističke prošlosti. Oni to ne kriju za razliku od nekih u našem regionu. Nemačka je demokratska zemlja, odrekli su se nacizma. Ne razumem takvu naslovnu stranu, ne razumem takva prebacivanja. Ja sam samo predsednik, nisam urednik. Ali ću uvek imati pravo da izgovorim svoj stav i mišljenje i da kažem da sam protiv toga. Takve stavri ne mogu da donesu nikakvo dobro Srbiji. Naprotiv. Za sve drugo morate da pitate Anu ili Miloša. Pre Anu da su zvali, ona može sa strancima da priča koliko hoćete. Ja ne mogu. Al to mene da pitaju što je neko napisao u novinama, to sa mnom niko tako ne razgovara. Valjda sam sebi omogućio poziciju,pa mi niko ništa ne pregovara. Oni će meni oko Kosova da prigovaraju, oko Rusije, oko drugih stvari. Oko ovakvih stvari meni ne. Ali me to nikada neće ometati da jasno izgovorim šta mislim i kakav je moj i naš stav. Ej bre, ljudi, pa Nemačka zapošljava 80.000 1udi u našoj zemlji. Pa što to radite? nemojte, bre. A da ne pričam o tome da to stavrno nije istina. Šta da radite? Ima raznih ljudi i raznih uverenja.Ali to valjda dovoljno govori o slobodama u našoj zemlji.