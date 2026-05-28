TOP PRIČA: U najvažnijim kineskim novinama centralna tema Vučićeva poseta fabrici robota (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je fabriku robota u Điašingu, u najvažnijim kineskim novinama centralna tema je upravo njegova poseta.
Vučić nazvao novi omladinski centar "pravim blagom" napisao je "China Daily" u veliko udarnom naslovu.
Predsednik Srbije posetio fabriku robota u Điašingu, naglasio ulogu tehnologije.
Kada su roboti izveli srpsko kolo "Moravac" u inovacionom centru u Điašingu, u kineskoj provinciji Džeđang, predsednik Srbije Aleksandar Vučić video je više od prikaza pametne tehnologije.
U objavi na društvenim mrežama nakon posete inovacionom centru i "Future Factory" kompanije Minth Group, Vučić je rekao da je video kako se roboti sklapaju i kako mogu da se koriste u svakodnevnom životu, industriji i zabavi, navodi se dalje u tekstu.
Takođe piše da je Vučić u sredu obišao pogon kompanije Minth Group u Điašingu tokom posete Džeđangu. Kompanija, globalni dobavljač automobilskih spoljašnjih delova, strukturnih komponenti i proizvoda za nova energetska vozila, prisutna je na srpskom tržištu od 2018. godine i od tada je izgradila deset fabrika u zemlji, postajući važan učesnik kinesko-srpske industrijske saradnje.
U fabrici su srpski mladi ljudi demonstrirali veštine upravljanja robotima koje su naučili tamo, što je izazvalo aplauz Vučića i dodatno naglasilo značaj obuke kadrova u bilateralnoj industrijskoj saradnji.
U tekstu se navodi da je u sredu otvoren i Kulturni centar za razmenu Kina–Srbija. Osmišljen kao dugoročna platforma za bilateralnu saradnju, centar će se fokusirati na oblasti poput proizvodnje, novih izvora energije, humanoidnih robota i ekonomije sa niskom emisijom ugljenika. U okviru programa, 500 mladih ljudi iz Srbije biće pozvano da poseti Kinu.
Na otvaranju centra Vučić ga je nazvao "pravim blagom" za Srbiju, mestom gde će mladi učiti o tehnologiji i vraćati se kući sa naprednim znanjem.
Ohrabrio ih je da uče od kineskog naroda, grade prijateljstva sa kineskim vršnjacima i donesu stečeno znanje nazad u Srbiju kako bi doprineli razvoju zemlje.
- Razmena među ljudima je od najveće važnosti za Srbiju i veoma vredna za kineske mlade ljude, jer se dve strane upoznaju sa različitim kulturama i uče kako da bolje sarađuju - rekao je Vučić.
