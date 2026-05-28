KAKO bi zaustavio pogoršanje odnosa Ukrajine i Belorusije, predsednik iz Minska Aleksandar Lukašenko je predložio kolegi Vladimiru Zelenskom da se sastanu, a da on odabere mesto susreta.

Lukašenko je spreman da dođe i u Kijev na razgovor sa Zelenskim. Ali, Zelenski nije spreman za otvoreni razgovor, već je nastavio da preti Belorusiji.

Posle nedavnih atomskih rusko-beloruskih manevara Zelenski je počeo na severnim granicama Ukrajine da gomila vojsku i pravi zaštitu, mada kod suseda nema koncentracije vojnika. Jastrebovi u Kijevu novinarima govore kako je beloruska armija slaba, a da njihovu glavnu rafineriju u Moziru mogu da pogode dalekometnom artiljerijom.

Lukašenko poručuje da je Zelenskom mudrije da sedne za pregovarački sto, jer zbog pritiska sa Zapada ne može realno da zaključuje. Pritom, on ne skriva da će, ako bilo koja zemlja bude napala Belorusiju, bez dvoumljenja da izda komandu da polete rakete i avioni sa atomskim bojevim glavama koje je dobio od saveznika iz Rusije.

Ali, Zelenski je odlučio da provocira rukovodstvo u Minsku, pa je u Kijev doputovala sa svojom "vladom u izbeglištvu" Svetlana Tihanovska. Oni se već godinama šetaju po Evropi i žive od apanaža koje dobijaju od baltičkih zemalja i Poljske. Tihanovsku i dalje predstavljaju kao predsednicu Belorusije koju Zapad priznaje. Međutim, istovremeno, američki predsednik Donald Tramp šalje u Minsk emisara preko koga razmenjuje poklone sa Lukašenkom. Nema sumnje da u Kijevu znaju da je njen uticaj u domovini ravan nuli, ali im je ona potrebna zbog političkog marketinga.

Ne nasedaju na provokacije U Minsku kažu da ne treba obraćati pažnju na izjave Tihanovske, jer ona obilazi zemlje i priča ono što žele da čuju tamošnji rukovodioci da bi mogla da dobije od njih novac. U Minsku znaju da je Zelenski zainteresovan da u rat protiv Rusije i Belorusije uvuče na svoju stranu zemlje Zapadne Evrope i zato ne žele da nasednu na provokacije iz Kijeva.

Da podsetimo, kad beloruske vlasti nisu dozvolile njenom mužu da učestvuje na predsedničkim izborima, onda se nesuđena nastavnica engleskog jezika ekspresno prijavila da ga zameni. Ne čekajući rezultate izbora, nju su na Zapadu proglasili pobednicom.

Tokom boravka u Kijevu Tihanovska je pozvala Beloruse da učestvuju u ratu protiv Rusije na ukrajinskoj strani. U razgovoru sa novinarima agencije Ukrinform ona je rekla da kao predstavnica opozicije smatra da bi još više dobrovoljaca iz Belorusije moglo da se pridruži ukrajinskoj armiji. Posle toga je ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiga rekao: "Imamo mi sa kime da razgovaramo, ne treba nam Lukašenko".