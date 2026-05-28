SRBIJA POSTAJE CENTAR INOVACIJA ZBOG VUČIĆEVE STABILNE I RAZVOJNE POLITIKE: Analitičari pozitivno o napretku zemlje

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obišao je u Kini i tehnološke i robotičke centre, razgovarao s kineskim kompanijama i najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Srbiji već u julu.

Analitičari Dejan Bulatović, Đorđe Todorov i Stefan Srbljanović za „Novosti” ocenjuju da bi Srbija time mogla da postane prva evropska zemlja koja će proizvoditi najsavremenije robotičke tehnologije, što potvrđuje sve važniji položaj naše zemlje kao pouzdanog partnera Kine, a sve zahvaljujući politici mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja.

Narodni poslanik Dejan Bulatović rekao je da je proizvodnja robota u Srbiji istorijski korak koji našu zemlju svrstava među tehnološke lidere budućnosti.

- Proizvodnja robota u Srbiji je istorijski korak koji našu zemlju postavlja na mapu globalnih tehnoloških lidera. Dok se Evropa suočava sa krizom, Srbija postaje centar inovacija, četvrte industrijske revolucije i moderne ekonomije - kazao je Bulatović.

On je istakao da je ovo "direktan rezultat mudre, odgovorne i vizionarske politike predsednika Aleksandra Vučića".

- Aleksandar Vučić je uspeo da dovede najsavremenije tehnologije u našu zemlju. Ovim projektom obezbeđujemo siguran posao za naše mlade stručnjake, zadržavamo pamet u Srbiji i gradimo moćnu državu za buduće generacije. Ponosan sam na našu Srbiju i našeg predsednika! - naveo je naš sagovornik.

Analitičar Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost istakao je značaj strateškog partnerstva sa Kinom u oblasti veštačke inteligencije i robotike.

- Od izuzetne je važnosti sveobuhvatno strateško partnerstvo sa Narodnom republikom Kinom, posebno u oblasti veštačke inteligencije, robotike i najnaprednijih AI sistema, jer Kina je globalni lider u razvoju veštačke inteligencije i humanoidne robotike. Njihova tehnologija omogućava robotima autonomno snalaženje u prostoru, obavljanje složenih kućnih poslova i interakciju sa okruženjem, i zbog toga je od nemerljivog značaja to što će Srbija biti prva evropska zemlja koja će za nekoliko meseci biti u prilici da na svom tlu proizvodi ove najnaprednije sofisticirane tehnologije - rekao je Todorov za "Novosti"

On je dodao da će EXPO 2027 biti prilika da svet vidi sva ova dostignuća.

- Ceo svet biće u prilici da na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 bude svedok ovog neverovatnog dostignuća, kada će posetioce uz tradicionalno gostoprimljive domaćine iz Srbije dočekati i humanoidni roboti proizvedeni u našoj zemlji - zaključio je Todorov.

Analitičar Stefan Srbljanović ocenio je posetu predsednika Vučića Kini i dogovor o izgradnji fabrike robota u Srbiji kao veliki tehnološki iskorak Srbije.

- Poseta predsednika Vučića Kini i dogovor o otvaranju fabrike robota u Srbiji predstavljaju jedan od najvažnijih tehnoloških iskoraka naše zemlje u modernoj istoriji. To nije samo nova investicija - to je poruka da Srbija ulazi u eru visokih tehnologija, veštačke inteligencije i industrije budućnosti. Dok mnogi pričaju o četvrtoj industrijskoj revoluciji, Srbija sada postaje njen aktivni deo - izjavio je Srbljanović.

On je ocenio da je otvaranje prve fabrike robota u Evropi u Srbiji pokazatelj "koliko je naša zemlja postala važan i pouzdan partner Kine i globalnih investitora".

- I ovo je rezultat ozbiljne i dugoročne politike izgradnje odnosa Aleksandra vučića sa Si Đinpingom i strateškog partnerstva Srbije i Kine. Budućnost više nije nešto što čekamo, budućnost je stigla u Srbiju! A to podrazumeva nove tehnologije, nova znanja, nova radna mesta i priliku da naši mladi inženjeri i stručnjaci ostanu u svojoj zemlji i ovde grade karijere - poručio je Srbljanović.

On je ukazao da Srbija više nije pozicionirana kao zemlja jeftine radne snage, već kao država koja može da učestvuje u razvoju najsavremenijih tehnologija.

- Fabrika robota znači i dodatni razvoj domaće industrije, automatizacije i digitalizacije proizvodnje. To će u godinama koje dolaze uticati na brži ekonomski rast i veću konkurentnost Srbije na evropskom tržištu. Zahvaljujući politici mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja, Srbija danas pregovara s najvećim svetskim silama kao ozbiljan poslovni partner - podvukao je Srbljanović.

Na kraju je zaključio da ovakvi projekti menjaju sliku Srbije u svetu i "pokazuju da možemo da budemo centar inovacija i tehnološkog napretka u ovom delu Evrope".

- Od puteva i fabrika do robotike i veštačke inteligencije - Srbija, korak po korak, gradi snažnu i modernu državu. Ovo nije samo investicija u jednu fabriku, ovo je investicija u budućnost čitave Srbije i regiona - ocenio je Srbljanović.

