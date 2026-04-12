BLUMBERG: Vens će steći prednost nad Rubiom ako pregovori budu uspešni

Uspešni pregovori sa Iranom mogli bi dati potpredsedniku SAD Džej Di Vensu prednost nad državnim sekretarom Markom Rubiom u predstojećoj predsedničkoj trci.

- Usred rata koji on (Vens) nije želeo, predsednik Donald Tramp sada računa na svog potpredsednika da ga okonča... Ako pregovori na kraju budu uspešni, Vens bi mogao da stekne prednost nad potencijalnim rivalima, među kojima bi mogao biti i Rubio - navodi se u tekstu.

Istovremeno, agencija napominje da bi Vensov „neuspeh“ u pregovorima sa Iranom „mogao da potkopa njegovu poziciju i da na njega svali značajan deo odgovornosti".

Štaviše, dva izvora bliska Beloj kući rekla su Blumbergu da veruju da američki potpredsednik želi sam da vodi pregovore sa Iranom. Pratiće ga specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, podsetili su novinari.