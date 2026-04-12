BLUMBERG: Vens će steći prednost nad Rubiom ako pregovori budu uspešni
Uspešni pregovori sa Iranom mogli bi dati potpredsedniku SAD Džej Di Vensu prednost nad državnim sekretarom Markom Rubiom u predstojećoj predsedničkoj trci.
- Usred rata koji on (Vens) nije želeo, predsednik Donald Tramp sada računa na svog potpredsednika da ga okonča... Ako pregovori na kraju budu uspešni, Vens bi mogao da stekne prednost nad potencijalnim rivalima, među kojima bi mogao biti i Rubio - navodi se u tekstu.
Istovremeno, agencija napominje da bi Vensov „neuspeh“ u pregovorima sa Iranom „mogao da potkopa njegovu poziciju i da na njega svali značajan deo odgovornosti".
Štaviše, dva izvora bliska Beloj kući rekla su Blumbergu da veruju da američki potpredsednik želi sam da vodi pregovore sa Iranom. Pratiće ga specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, podsetili su novinari.
VENS UPOZORIO IRAN: Ne pokušavajte da nas prevarite
10. 04. 2026. u 15:23
VENS SLETEO U PAKISTAN: Uskoro oči u oči sa Arakčijem (FOTO)
11. 04. 2026. u 09:06
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
