LETNJE TEMPERATURE, PA STIŽU NEPOGODE: Evo šta nas čeka u junu i kad se očekuje nevreme - Oglasio se RHMZ
IAKO smo ušli u period visokih temperatura, meteorolozi za četvrtak najavljuju prolazno naoblačenje.
Nakon tropskog dana, Srbiju očekuje kratkotrajni preokret! Četvrtak nam donosi prolaznu kišu i jak vetar, a vikend nam vraća sunce i temperature do 31 stepen.
Ipak, meteorolozi upozoravaju da ovo zatišje neće dugo trajati, jer nas već sa prvim danima juna očekuje nova tura grmljavinskih pljuskova, ali i opasnost od vremenskih nepogoda širom zemlje.
Vetar olujne jačine
- U četvrtak prolazna oblačnost s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije ujutro i pre podne će se izmestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Severozapadni vetar u pojačanju, na istoku Srbije i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 25 do 29 stepeni - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
Od petka do kraja sedmice pretežno sunčano i toplo.
- U petak i subotu sa maksimalnim temperaturama od 25 do 29, a u nedelju i do 31 stepen. Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče je moguća na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima - navodi RHMZ.
Početkom juna nestabilno
Početkom juna promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.
Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je da sredinom nedelje sledi osveženje uz ređu pojavu pljuskova.
- Od 31.5. do 4.6. malo svežije i nestabilno uz češću pojavu grmljavinskih pljuskova, a biće uslova i za vremenske nepogode, počeće da duva zapadni vetar koji će u zoni nestabilnosti prolazno biti jak. Maksimumi od 21 do 27 stepeni Celzijusa - napisao je on na svom Fejsbuku.
