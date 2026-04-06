ZELENSKI SE "NUTKA" PO BLISKOM ISTOKU: Posetio Siriju - nudi im "vojnu stručnost"

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da su tokom njegove posete Damasku održani trilateralni razgovori delegacija Ukrajine, Sirije i Turske, na kojima su razmatrana bezbednosna, ekonomska i regionalna pitanja, uključujući situaciju oko Irana i posledice rata.

Zelenski je, prenosi Ukrinform, naveo da je reč o izgradnji novih odnosa i proširenju saradnje u cilju jačanja bezbednosti.

- Gradimo nove odnose, nove mogućnosti i širimo saradnju radi bezbednosti - napisao je Zelenski na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, strane su razgovarale o nizu tema, od bezbednosnih i odbrambenih pitanja i situacije u regionu, uključujući dešavanja oko Irana, do energetske i infrastrukturne saradnje između država.

On je dodao da će biti nastavljena saradnja u oblasti prehrambene bezbednosti, kao i razgovori o prevazilaženju posledica rata i pregovaračkom procesu u vezi sa ratom Rusije protiv Ukrajine.

Zelenski je zahvalio građanima Sirije na dočeku ukrajinske delegacije i podsetio da je Ukrajina među prvima podržala "novu Siriju" nakon pada režima bivšeg sirijskog predsednika Bašara al Asada.

- Spremni smo da i dalje podržavamo stabilnost i razvoj. Radićemo još više zajedno kako bi naši narodi i države bili snažniji, kao i naše ekonomije - poručio je Zelenski.

Istovremeno, ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je u Damasku održan sastanak u novom trilateralnom formatu Ukrajina-Sirija-Turska, zajedno sa sirijskim ministrom Asadom Hasanom al Šejbanijem i turskim šefom diplomatije Hakanom Fidanom.

Sibiha je ocenio da su poseta Zelenskog Siriji i razgovori sa predsednikom Sirije Ahmadom al Šarom "istorijski i značajni za sve tri zemlje".

(Tanjug)

