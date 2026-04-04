RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO IRAN: Osetio se čak i u Turskoj

В.Н.

04. 04. 2026. u 08:07

Zemljotres magnitude 5.1 stepeni Rihtera zabeležen je u jutros na području Irana, kod granice sa Turskom.

РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ИРАН: Осетио се чак и у Турској

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 90 kilometara severozapadno od grada Koj, koji se nalazi nedaleko od granice sa Turskom.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 8 kilometara ispod površine zemlje.

Građani Turske su masovno pisali na EMSC da se zemljotres veoma snažno osetio.

"Baš dobro nas je prodrmalo", "Probudilo me, dobro je zatreslo", "Mislio sam da mi se učinilo da trese, a onda sam video da se luster ljulja", pisali su građani Turske.

Građani Irana, budući da je zemlja bez interneta više od mesec dana, se nisu oglašavali.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

