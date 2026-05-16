Politika

OŠTRA PORUKA VUČIĆA KRIMINALCIMA IZ CRNOGORSKIH KLANOVA: Bando jedna narkodilerska, ne plašim vas se!

В.Н.

16. 05. 2026. u 12:16

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je jasnu poruku kriminalcima iz crnogorskih klanova.

ОШТРА ПОРУКА ВУЧИЋА КРИМИНАЛЦИМА ИЗ ЦРНОГОРСКИХ КЛАНОВА: Бандо једна наркодилерска, не плашим вас се!

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

On na ponovljeno pitanje o restoranu u kom se dogodio zločin kaže da zna vlasnika restorana, i kaže da mu nije i dalje jasno šta je tu bilo.

- Šta će ljudi, u paklu... Moja molba je samo da niko ne iznosi neproverene detalje, pre svega zbog porodice i potencijalno stradalog, ali i zbog same istrage. Barem da se ne iznose laži. Nego, je l' nađoše oni ovog kriminalca što mu kavčani pišu poruke? Svi ih se plaše? Evo ima jedna budala koja ih se ne plaši! Pobiše nam pola države, uvezli su nam to zlo ovde, pa još treba i predsednik Srbije da ih se plaši. Bando jedna narkodilerska, najgori klanovi u Evropi, ovi crnogorski! Nego će da nas ubede da nisu iz Crne Gore, nego su pali sa Marsa - rekao je Vučić.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MUP: Dačić nije u bolnici
Politika

0 1

MUP: Dačić nije u bolnici

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje i u potpunosti demantuje apsolutne izmišljotine i lažne vesti objavljene u pojedinim medijima, da se potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić trenutno nalazi “u bolnici zbog problema sa dijabetesom, navode u saopštenju.

16. 05. 2026. u 12:35

Politika
Tenis
Fudbal
ZAŠTO SE RAZVELA VERICA RAKOČEVIĆ? To su bile paklene godine...

ZAŠTO SE RAZVELA VERICA RAKOČEVIĆ? "To su bile paklene godine..."