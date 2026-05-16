OŠTRA PORUKA VUČIĆA KRIMINALCIMA IZ CRNOGORSKIH KLANOVA: Bando jedna narkodilerska, ne plašim vas se!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je jasnu poruku kriminalcima iz crnogorskih klanova.
On na ponovljeno pitanje o restoranu u kom se dogodio zločin kaže da zna vlasnika restorana, i kaže da mu nije i dalje jasno šta je tu bilo.
- Šta će ljudi, u paklu... Moja molba je samo da niko ne iznosi neproverene detalje, pre svega zbog porodice i potencijalno stradalog, ali i zbog same istrage. Barem da se ne iznose laži. Nego, je l' nađoše oni ovog kriminalca što mu kavčani pišu poruke? Svi ih se plaše? Evo ima jedna budala koja ih se ne plaši! Pobiše nam pola države, uvezli su nam to zlo ovde, pa još treba i predsednik Srbije da ih se plaši. Bando jedna narkodilerska, najgori klanovi u Evropi, ovi crnogorski! Nego će da nas ubede da nisu iz Crne Gore, nego su pali sa Marsa - rekao je Vučić.
Restoran Miya Galerija
