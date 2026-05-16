MAĐAR SE PROTIVI: Viktor Orban neće dobiti otpremninu
MAĐARSKI premijer Peter Mađar saopštio je da se protivi isplati zakonom predviđene otpremnine bivšem premijeru Viktoru Orbanu, što je izazvalo političku polemiku u Mađarskoj.
Reč je o otpremnini u iznosu od oko 39 miliona forinti (oko 105.000 evra), na koju bi Orban imao pravo po važećim propisima nakon napuštanja funkcije, prenosi Index.hu.
- Prema njegovoj deklaraciji o imovini, Viktor Orban, koji je bez novca, imao bi pravo na otpremninu od 38.801.013 forinti na osnovu zakona koji je usvojio zbog pljačke naše zemlje. Nećeš je dobiti - napisao je Mađar na Fejsbuku.
On je dodao da neće potpisivati dokumenta neophodna za isplatu otpremnina članovima odlazeće vlade, čime bi, prema pisanju medija, više bivših ministara moglo ostati bez višemilionskih beneficija.
Nekoliko članova prethodne vlade je već najavilo da će novac donirati u dobrotvorne svrhe, dečijem domu u Zakarpatju.
(Tanjug)
