Politika

E TI, MAJČIN SINE, VIŠE NE MOŽEŠ DA RADIŠ U POLICIJI I VOJSCI! Vučić najavio važan zakon - narkodileri se neće šetati sa značkama

В.Н.

16. 05. 2026. u 12:00

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je narodu dosta onih koji mu na svakom mestu govore "znaš li ti ko sam ja".

Е ТИ, МАЈЧИН СИНЕ, ВИШЕ НЕ МОЖЕШ ДА РАДИШ У ПОЛИЦИЈИ И ВОЈСЦИ! Вучић најавио важан закон - наркодилери се неће шетати са значкама

- Ako neko počini najteže krivično delo, a završavao je školu u Kamenicu i da posle toga mrtav hladan sedne i popije piće, a pri tome smo mi kao država uložili u njega... Da čuvaš najveće moguće ili bilo kakve kriminalce... Ti nemaš šta da tražiš u policiji ili vojsci. Donećemo zakon da svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove mimo onoga za šta dobiju direktnu dozvolu od države, da čuva nekog tajkuna ili nekog kriminalca... E ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji. U vojsci važi isto! Šta smo mi?! Budale?! - oštar je Vučić.

Kaže da to traje 40 godina.

- Promeniću to, garantujem! Pola njih zna u svakom trenutku ko je narko-diler! Ako znaš, što je taj na slobodi?! Pa, na slobodi je zato što ga mi čuvamo! Kad kažem "mi", mislim država, ovako ili onako. Dosta je bilo! Kažu da toga ima u drugim državama... Neka ima, ovde neće da bude dok ne iskorenimo podrepaše i grane crnogorskih klanova koji nam ubijaju zemlju - kaže on.

Vučić je jasno rekao da narkodileri neće moći da se šetkaju sa značkama.

