"NEĆE MOĆI DA SE ŠETAJU NARKO DILERI SA ZNAČKAMA" Vučić najavio promene u policiji i oštro udario na crnogorske klanove

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Najavio je intenzivnu spoljno-političku aktivnost, put za Azerbejdžan.

- Čekamo potvrdu. Vidim da predsednik Putin putuje u Kinu 19. i 20. maja, a nekoliko dana idemo mi u Kinu - kazao je Vučić.

Kaže da očekuje mnogo od te posete.

- Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Imali smo 0 fabrika kineskih u našoj zemlji, danas imamo 37 - rekao je on.

Kaže da mu je to kruna karijere i najznačajnija poseta stranoj zemlji, zbog Srbije.

Kaže da je potrebno da Srbija "sačuva stabilnost".

- Juče smo imali najbolji dan na Ekspu po broju radnika. To je neverovatan uspeh za Srbiju i to je ubedljivo najveće gradilište u Jugoistočnoj Evropi - kaže on.

Pored Vučića je direktor policije Dragan Vasiljević. Predsednik ističe da smo se uvek hvalili time da je ova zemlja najbezbednija.

- Čini nam se da uspevamo da popravimo taj nivo bezbednosti. Naravno, nije uvek lako, imajući u vidu socijalne mreže i interese političara i tajkuna, i svih koji koriste medije i društvene mreže u svim sferama društvenog života za svoje uticaje. U svakom slučaju, izneću nekoliko važnih podataka. Za prva četiri meseca ove godine donosimo sledeće zaključke - ukupan kriminal manji za 5,7 odsto, opšti kriminal manji za 4,3 odsto. Rasvetljena su sva ubistva po prvi put! Broj krivičnih dela protiv imovine je manji, na granicama je stabilno stanje - saopštio je on.

Kaže da je više medija objavilo da je telo ubijenog (Nešovića) nađeno, ali da to nije slučaj. Kaže da je slučaj "težak za nas", ali da se država "ponašala odgovorno".

- Znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča nema tela nema dela je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije. Telo nismo pronašli. Intenzivna je potraga. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi, ali to je ogroman prostor - naveo je on.

Vasiljević je kazao je predsednik Republike Srbije govorio o događaju na Senjaku i da je od momenta prijave nestalog policija angažovala maksimalne kapacitete.

Vasiljević ističe da zaštićenih nema, niti će ih biti.

- Dovedeno je 10 lica, i svi su predani tužilaštvu na dalje mere i radnje. Među njima su i četiri policijska službenika. U toku je intenzivna potrega za pronalaženjem tela lica. Više od 200 pripadnika i raznih službi UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, od jutros su uključene i ekipe SAJ. Nadamo se da ćemo u satima ispred nas imati i više informacija o ovome. Ja apelujem i ponavljam ovo što je predsednik rekao, da sačekate da dobijete informacije od MUP ili tužilaštva - naglasio je direktor policije.

Foto: Printscreen

Ponovio je da policija intenzivno radi, i da će do kraja biti istražen slučaj.

Vučić kaže da je narodu dosta onih koji mu na svakom mestu govore "znaš li ti ko sam ja".

- Ako neko počini najteže krivično delo, a završavao je školu u Kamenicu i da posle toga mrtav hladan sedne i popije piće, a pri tome smo mi kao država uložili u njega... Da čuvaš najveće moguće ili bilo kakve kriminalce... Ti nemaš šta da tražiš u policiji ili vojsci. Donećemo zakon da svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove mimo onoga za šta dobiju direktnu dozvolu od države, da čuva nekog tajkuna ili nekog kriminalca... E ti, majčin sine, više ne možeš da radiš u policiji. U vojsci važi isto! Šta smo mi?! Budale?! - oštar je Vučić.

Kaže da to traje 40 godina.

- Promeniću to, garantujem! Pola njih zna u svakom trenutku ko je narko-diler! Ako znaš, što je taj na slobodi?! Pa, na slobodi je zato što ga mi čuvamo! Kad kažem "mi", mislim država, ovako ili onako. Dosta je bilo! Kažu da toga ima u drugim državama... Neka ima, ovde neće da bude dok ne iskorenimo podrepaše i grane crnogorskih klanova koji nam ubijaju zemlju - kaže on.

Direktor tvrdi da vlasnik restorana nije predsednikov brat.

- Ja mislim da je Andrej tamo bio jednom u životu ili nijednom, ali... Tako je kad imate posla sa lažovima. Znate li ko je to izmislio? To je rekao pravosnažnom presudom osuđeni kriminalac, opet iz Crne Gore, a koga sada, prema našim obaveštajnim podacima, štiti Kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore. To je sin one Medenice. Pošto ga drže Kavčani, nisu uspeli u svom životu jer imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu, a to je Aleksandar Vučić - rekao je Vučić.

Ironično pita zar nije "Franš" u Andrejevom vlasništvu.

- Pada jedna za drugom laži, od Jovanjice, Valjeva, "zvučnog topa", pa i ova... - ističe on.

Predsednik je o napadima iz Crne Gore zbog njegovih izjava da neće prisustvovati proslavi godišnjice otcepljenja Crne Gore, kaže da je izneo samo istinu.

- Je l' istina da su priznali tzv. Kosovo, je l' istina da smo ćutali i rekli sve u redu, čak i kada su ušli u NATO. Jesam li nešto slagao? Mi hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju i svoje nebo sami. Sve vreme su uz Zagreb bili najsnažnija medijska platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Šta tačno nije istina u onome što sam napisao? Kada me ljudi iz DPS napadaju, to je za mene velika pohvala. Kažu "tužno me je gledati". E, vas je mnogo lepo gledati, sa svim tim narko-dilerima uz vas - kaže Vučić.

Vučić je dodao da Podgorica nije pogazila bratstvo, već povelju UN, i dodaje da su to uradili i Nemci i Amerikanci, ali da nismo to očekivali iz Crne Gore.

- Neće da nam prodaju nešto i kada nudimo 30 odsto veću cenu. Na poligraf ću da odem da to dokažem. Jel naš novac nije novac. I onda trče kod stranaca i traže pomoć i veću cenu, samo da Srbija ne uđe tu. Pa šalju vojnike na Kosovo, a kažu pa poslali smo jednog ili tri. Pa svejedno, jednog ili hiljadu. Ako imaju hiljadu uopšte. I opet smo mi onda krivi. Oni imaju više tekstova o meni nego o njihovom predsedniku i premijeru zajedno. Ali nisu im svi Srbi tako gadni i odvratni. Vole Čanka, Šolaka, sve blokadere... - rekao je predsednik.

On na ponovljeno pitanje o restoranu u kom se dogodio zločin kaže da zna vlasnika restorana, i kaže da mu nije i dalje jasno šta je tu bilo.

- Šta će ljudi, u paklu... Moja molba je samo da niko ne iznosi neproverene detalje, pre svega zbog porodice i potencijalno stradalog, ali i zbog same istrage. Barem da se ne iznose laži. Nego, je l' nađoše oni ovog kriminalca što mu kavčani pišu poruke? Svi ih se plaše? Evo ima jedna budala koja ih se ne plaši! Pobiše nam pola države, uvezli su nam to zlo ovde, pa još treba i predsednik Srbije da ih se plaši. Bando jedna narkodilerska, najgori klanovi u Evropi, ovi crnogorski! Nego će da nas ubede da nisu iz Crne Gore, nego su pali sa Marsa? Iz Ekvadora su došli? - rekao je Vučić.

Kaže da je sam pisao svako slovo pisma narodu u Crnoj Gori.

- Imam određenih zdravstvenih problema, ali mogu bar sam da pišem. Kad se pogledam u ogledalo izgledam gore od onih koji su ubrzo završavali, na radost mnogih, ali uvek imam dovoljno energije da se borim protiv zla. Nije Srbija tražila rastakanje SRJ, već neodgovorni političari ovde nisu razumeli međunarodnu igru i živeli su od dana do dana samo da opljačkaju ovu zemlju. Dan posle preuzimanja vlasti Koštunica je izjavio da je odričemo pravnog kontinuiteta u odnosu na SRJ. Onda se išlo na pravljenje loših odnosima sa onima koji su pobedili u CG i ide se na pripremu, jačanje uloge Đukanovića koji je trebalo da vodi ceo put do nezavisnosti - podseća Vučić.

Podsetio je i na Ahtisarijev plan i da su onda postavljeni temelji za razbijanje Srbije, za otcepljenje Kosova i Metohije.

Ponavlja da smo hteli da živimo u zajedničkoj državi, ali da u Crnoj Gori nisu to hteli.

- Jesam li rekao nešto ružno kada sam rekao da smo mi njih voleli više? Samo nemojte da nas terate da učestvujemo u tom slavlju! Vidite koliko oni lažu u svojim medijima, oni pričaju da Srbija ima veći javni dug od Crne Gore. Srbija ima duplo manji javni dug u odnosu na BDP od Crne Gore. Beograd, koji toliko mrze, je udomio toliko ljudi iz Crne Gore. Moje ideje su takve da treba da živimo zajedno, da se pomažemo i imamo bratski odnos. Uvek ih poštujući, sve naše razlike. Nismo mi poslali kragujevačku grupu da ubija ljude po Tivtu i Podgorici. Nego ste vi poslali svoje da ubijaju po Beogradu! I još nam govorite kako da vodimo istrage preko čoveka kome kavački klan govori šta da kaže - istakao je on.

Kaže da je postojala ideja o rastakanju SPC u Crnoj Gori, i dodaje da su mnogi narodi na Balkanu gradili svoj identite na antisrpskoj poziciji i protivljenju SPC.

- Koliko ste puta slušali da ni ne kažu Mitropolija crnogorsko primorska SPC, već samo izostave SPC. U svim njihovim medijima, čak i našim ovde. Ja razumem Đukanovića što on mrzi Srpsku pravoslavnu crkvu. On je bar po tom pitanju principijelan već 20 godina - kazao je Vučić.

Pozvao je građane da izračunaju koliko su ljudi ubili crnogorski klanovi u Beogradu, i dodaje da država drži stvari pod kontrolom.

- Barem neće moći da se šetaju narko dileri sa značkama više. I kada kažem uskoro, mislim da ćemo za mesec dana da usvojimo zakon. Za ovo neću ni da pitam Brisel, neka nas napadnu za to - kazao je on.

Podseća da su blokaderi najavili da će mu sina tuširati osiromašenim uranijumom, a ćerki sekli kosu zbog laži o vili i stanovima u Berlinu.

- Mlađem sinu bi možda nešto uradili kad bi ustanovili da postoji. Meni su odavno rekli da ću da skončam kao Gadafi i to je govorio poslanik u NS, predsednik nekad velike DS, a da ne govorimo o raznim Bakićima, Škoru, Kokanovićima i ostalima koji su umislili da ih se neko plaši. Postoje ljudi koji se ne plaše smrti, već Božijeg suda i narodne ocene. Tako da, pogrešili su čoveka - naveo je Vučić.