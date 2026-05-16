"VI STE POSLALI SVOJE DA UBIJAJU PO BEOGRADU" Vučić o napadima iz Crne Gore: Samo nemojte da nas terate da učestvujemo u tom slavlju!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima. Kada je reč o napadima iz Crne Gore zbog njegovih izjava da neće prisustvovati proslavi godišnjice otcepljenja Crne Gore, Vučić je istakao da je izneo samo istinu.

- Je l' istina da su priznali tzv. Kosovo, je l' istina da smo ćutali i rekli sve u redu, čak i kada su ušli u NATO. Jesam li nešto slagao? Mi hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju i svoje nebo sami - kaže Vučić.

- Sve vreme su uz Zagreb bili najsnažnija medijska platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Šta tačno nije istina u onome što sam napisao? Kada me ljudi iz DPS napadaju, to je za mene velika pohvala. Kažu "tužno me je gledati". E, vas je mnogo lepo gledati, sa svim tim narko-dilerima uz vas - istakao je on.

Vučić je dodao da Podgorica nije pogazila bratstvo, već povelju UN, i dodaje da su to uradili i Nemci i Amerikanci, ali da nismo to očekivali iz Crne Gore.

- Neće da nam prodaju nešto i kada nudimo 30 odsto veću cenu. Na poligraf ću da odem da to dokažem. Jel naš novac nije novac. I onda trče kod stranaca i traže pomoć i veću cenu, samo da Srbija ne uđe tu. Pa šalju vojnike na Kosovo, a kažu pa poslali smo jednog ili tri. Pa svejedno, jednog ili hiljadu. Ako imaju hiljadu uopšte. I opet smo mi onda krivi. Oni imaju više tekstova o meni nego o njihovom predsedniku i premijeru zajedno. Ali nisu im svi Srbi tako gadni i odvratni. Vole Čanka, Šolaka, sve blokadere... - rekao je predsednik.

Kaže da je sam pisao svako slovo pisma narodu u Crnoj Gori.

- Imam određenih zdravstvenih problema, ali mogu bar sam da pišem. Kad se pogledam u ogledalo izgledam gore od onih koji su ubrzo završavali, na radost mnogih, ali uvek imam dovoljno energije da se borim protiv zla. Nije Srbija tražila rastakanje SRJ, već neodgovorni političari ovde nisu razumeli međunarodnu igru i živeli su od dana do dana samo da opljačkaju ovu zemlju. Dan posle preuzimanja vlasti Koštunica je izjavio da je odričemo pravnog kontinuiteta u odnosu na SFRJ. Onda se išlo na pravljenje loših odnosima sa onima koji su pobedili u CG i ide se na pripremu, jačanje uloge Đukanovića koji je trebalo da vodi ceo put do nezavisnosti - podseća Vučić.

Ponavlja da smo hteli da živimo u zajedničkoj državi, ali da u Crnoj Gori nisu to hteli.

- Jesam li rekao nešto ružno kada sam rekao da smo mi njih voleli više? Samo nemojte da nas terate da učestvujemo u tom slavlju! Vidite koliko oni lažu u svojim medijima, oni pričaju da Srbija ima veći javni dug od Crne Gore. Srbija ima duplo manji javni dug u odnosu na BDP od Crne Gore. Beograd, koji toliko mrze, je udomio toliko ljudi iz Crne Gore. Moje ideje su takve da treba da živimo zajedno, da se pomažemo i imamo bratski odnos. Uvek ih poštujući, sve naše razlike. Nismo mi poslali kragujevačku grupu da ubija ljude po Tivtu i Podgorici. Nego ste vi poslali svoje da ubijaju po Beogradu! I još nam govorite kako da vodimo istrage preko čoveka kome kavački klan govori šta da kaže - istakao je on.