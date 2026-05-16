ODREĐEN PRITVOR VESELINU MILIĆU: Bivši načelnik Beogradske policije ostaje iza rešetaka
VIŠI sud u Beogradu odredio je pritvor Veselinu Miliću, bivšem načelniku Beogradske policije. Određen mu je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je umešan u nestanak Aleksandra Nešovića poznatijeg kao Baja, navodnog pripadnika kriminalnog klana Dejana Stojanovića Keke.
- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je odredio pritvor uhapšenom načelniku Policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću, koji mu može trajati najduže 30 dana. Pritvor je prema okrivljenom određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Okrivljenom V.M. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.
(Mondo)
