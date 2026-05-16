Hapšenja i istraga

ODREĐEN PRITVOR VESELINU MILIĆU: Bivši načelnik Beogradske policije ostaje iza rešetaka

В.Н.

16. 05. 2026. u 00:14

VIŠI sud u Beogradu odredio je pritvor Veselinu Miliću, bivšem načelniku Beogradske policije. Određen mu je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je umešan u nestanak Aleksandra Nešovića poznatijeg kao Baja, navodnog pripadnika kriminalnog klana Dejana Stojanovića Keke.

ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ВЕСЕЛИНУ МИЛИЋУ: Бивши начелник Београдске полиције остаје иза решетака

R.Z./ATAImages

 - Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je odredio pritvor uhapšenom načelniku Policijske uprave za grad Beograd Veselinu Miliću, koji mu može trajati najduže 30 dana. Pritvor je prema okrivljenom određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i da će ometati postupak uticanjem na svedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Okrivljenom V.M. na teret se stavlja izvršenje krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca iz člana 332 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika - navodi se u saopštenju Višeg suda u Beogradu.

(Mondo)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠENA JOŠ JEDNA OSOBA U SKLOPU POTRAGE ZA NESTALIM NEŠOVIĆEM: Sumnjiči se da je pomagao nakon krvavih događaja u restoranu na Senjaku
Hapšenja i istraga

0 4

UHAPŠENA JOŠ JEDNA OSOBA U SKLOPU POTRAGE ZA NESTALIM NEŠOVIĆEM: Sumnjiči se da je pomagao nakon krvavih događaja u restoranu na Senjaku

U NASTAVKU akcije rasvetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. 12. maja 2026. godine, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP RS uhapsili su D.S. (51) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

15. 05. 2026. u 21:17

SASLUŠAN VESELIN MILIĆ: Tužilaštvo traži pritvor za bivšeg načelnika beogradske policije
Hapšenja i istraga

0 5

SASLUŠAN VESELIN MILIĆ: Tužilaštvo traži pritvor za bivšeg načelnika beogradske policije

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Veselin Milić zbog postojanja osnova sumnje da je kao načelnik Policijske uprave za grad Beograd izvršio više krivičnih dela u cilju prikrivanja izvršenog krivičnog dela Teško ubistvo u pokušaju u restoranu na Senjaku 12. maja 2026. godine, nakon čega je, sutradan, prijavljen nestanak Aleksandra Nešovića.

15. 05. 2026. u 19:13

BAJA RANJEN, ILI UBIJEN? Hapšenja u nastavku potrage za Aleksandrom Nešovićem, priveden i Veselin Milić, prvi čovek beogradske policije
Zločin

0 5

BAJA RANJEN, ILI UBIJEN? Hapšenja u nastavku potrage za Aleksandrom Nešovićem, priveden i Veselin Milić, prvi čovek beogradske policije

U NASTAVKU istrage i rasvetljavanja okolnosti pod kojima je 12. maja ove godine nestao Aleksandar Nešović Baja (52), po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su danas načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića (47). MUP Srbije je, potom, saopštio da je Milić smenjen sa mesta prvog čoveka beogradske policije.

15. 05. 2026. u 18:04

Politika
Tenis
Fudbal
HOĆE LI IH TRAMP ŽRTVOVATI U DOGOVORU SA SIJEM? Opasne igre u Pekingu, ceo svet čeka rasplet

HOĆE LI IH TRAMP ŽRTVOVATI U DOGOVORU SA SIJEM? Opasne igre u Pekingu, ceo svet čeka rasplet