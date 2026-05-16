DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

Dok predsednik SAD Donald Tramp, sudeći bar po njegovoj nedavnoj izjavi, smatra da možda i ne bi bilo pametno da Iranci dođu na Mundijal, iako su se na njega plasirali kroz kvalifikacije, stigao mu je iranski odgovor koji uopšte nije očekivao.

Ne samo da Iran hoće na Svetsko prvenstvo, već ima i listu zahteva koje Amerikanci (i ostali organizatori, Kanada i Meksiko) moraju da ispune.

A da se ne bi desio skandal svetskih razmera, da tim što je Iran ne učestvuje na šampionatu planete, FIFA je rešila da hitno reaguje.

"Novosti" vam donose najnovije vesti vezane za Iran, Ameriku, Svetsko prvenstvo fudbala i ultimatum Iranaca, te reakciju svetske kuće fudbala:

Danas, 16. maja, generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrem lično je došao u Istanbul na sastanak sa čelnicima Fudbalskog saveza Irana. Na stolu je samo jedno pitanje: hoće li Iran 15. juna u Los Anđelesu zaigrati protiv Novog Zelanda - li će Svetsko prvenstvo početi bez trostrukih azijskih šampiona?

Pitanje naizgled deluje nestvarno. Jer, Iran se stvarno kvalifikovao, po svim propisima i zasluženo. Ali realnost je drugačija: od kraja februara, kada su SAD i Izrael izvršile vazdušne napade na Iran, učešće ove reprezentacije na turniru postalo je diplomatska bomba sa upaljenim fitiljem.

Fitilj čine i dve ozbiljne činjenice.

Prva: sve tri utakmice iranske grupne faze zakazane su na tlu Sjedinjenih Država, koje sa Iranom trenutno formalno nisu u diplomatskim odnosima.

Druga, i konkretnija: predsednik Iranskog fudbalskog saveza Mehdi Tadž nije ni stigao do Vankuvera početkom maja, gde je održan Kongres FIFA: kanadske vlasti su mu na granici opozvale vizu, pozivajući se na njegove navodne veze sa Revolucionarnom gardom, koju i SAD i Kanada klasifikuju kao terorističku organizaciju. Tadž se okrenuo i vratio se kući.

Posledica je poznata: FIFA je Tadžu uputila pismo u kome izražava žaljenje zbog "neprijatnosti i razočaranja", a generalni sekretar Grafstrem pozvao je iranske funkcionere na razgovore, prvo u Cirih 20. maja, a danas je lično doputovao u Istanbul. Sve to manje od četiri nedelje pre početka Mundijala.

Iranska strana nije bez zahteva. Tadž je javno rekao da Iran neće poći na put ako ne dobije garancije da "niko nema pravo da vređa simbole našeg sistema, posebno Revolucionarnu gardu". Iranska federacija formulisala je čak deset uslova za učešće, uključujući vizne garancije za celu delegaciju, bezbednosne protokole i poštovanje zastave i himne. Posebno osetljiva tačka je kapiten tima Mehdi Taremi, koji je odslužio obavezni vojni rok upravo u Revolucionarnoj gardi.

Vašington je delimično popustio: državni sekretar Marko Rubio rekao je da Amerikanci nemaju prigovora na dolazak iranskih igrača, ali da niko sa vezama sa Gardom neće dobiti vizu. Tramp je dodao da je "u redu" iransko učešće. Prvi čovek svetske kuće fudbala Infantino je, pak, odbio iransku molbu da se meč preseli u Meksiko i ostaje pri tome da sve utakmice budu na unapred dogovorenim terenima.

Rezultat svega? Fudbal pokušava da odigra svoju utakmicu usred stvarnog rata. Grafstrem danas u Istanbulu nudi "garancije" — ali koliku težinu takve garancije imaju u trenutku kad diplomatski kanali nisu ni uspostavljeni, ostaje pitanje bez jasnog odgovora.

Mundijal počinje za 26 dana.

