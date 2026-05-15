PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ NA GRADILIŠTU "EKSPO": Kad zasučemo rukave možemo da se merimo i sa najjačima (FOTO)

PROTIV bahatosti pojedinih funkcionera boriću se svim sredstvima, borbi nikad ne sme da dođe kraj.

Uskoro ću da objavim kako da mi građani pošalju informacije, putem kog portala i društvenih mreža o ljudima koji se bahato ponašaju iz različitih delova vlasti, od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih. Bahatost je opaka bolest protiv koje ću se boriti svim sredstvima i na sve dozvoljene i zakonite načine.

To je juče, obilazeći gradilište u Surčinu na kojem će za tačno godinu dana početi međunarodna izložba "Ekspo 2027", rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je, odgovarajući na pitanje novinara kada će početi borba protiv bahatih ljudi iz vlasti, koju je najavio, i da li će to biti upozorenje za ljude na lokalu jer je to tamo čest slučaj, kazao da će ukoliko se i pored svakodnevnih smena i borbe protiv arogancije vlasti to nastavi, morati mnogo snažnije i jače raditi da to suzbije.

Na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih medija da je bio u "vin-vin", a da je sada u "luz-luz" poziciji, Vučić je rekao da on sanja lepu, uspešnu Srbiju sa zadovoljnim građanima, dok pojedini sanjaju, kako je naveo, njega bez glave i kako mu sina tuširaju osiromašenim uranijumom.

- Ja prihvatam to da sam u toj poziciji i čestitam im unapred. Jedino, jedna sitnica u međuvremenu mora da se dogodi da bih potvrdio te čestitke, a to su izbori. I ako narod to isto bude rekao na izborima, ja ću samo još jedanput da im čestitam.

Šef države je, tokom obilaska lokacije na kojoj će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine biti održan "Ekspo", naglasio da će ovo biti novi deo grada koji će izazivati najveću pažnju jer se nalazi na nekoliko minuta od Beograda, na putu ka Novom Sadu i na manje od pet minuta od auto-puta "Miloš Veliki".

Stadionom će upravljati svetska kompanija

GOVOREĆI o stadionu u sklopu izložbe "Ekspo", Vučić je rekao da će njegovo upravljanje da vodi jedna od najboljih svetskih kompanija, najverovatnije iz Amerike i najavio da će još neki stadioni u Srbiji biti renovirani. Na pitanje da li stadion može da vodi neka kompanija iz Srbije, Vučić je odgovorio da takvih stručnjaka u Srbiji nema, kao i da našoj državi treba kompanija sa dobrim međunarodnim iskustvom koja će napraviti 30 najvećih koncerata poput pevača Kanje Vesta i Tejlor Svift. Ministar Mali je naveo da upravna zgrada ima oko 4.500 kvadrata i u njoj će biti ceo sistem bezbednosti i centralna zgrada za akreditacije.

Istakao je da je "Ekspo" važan i veliki projekat za Srbiju i dodao da je zabrinut da li će svi radovi biti završeni na vreme i da bi trebalo pojačati pritisak na kompanije koje ih izvode. Prema njegovim rečima, Srbija nastoji da od "Ekspa" napravi kultno mesto koje će biti jedno od najvažnijih u jugoistočnoj Evropi i dodaje da je zadovoljan jer tu investiraju strane kompanije. Naglasio je da još mnogo truda i rada treba da se uloži u izgradnju "Ekspa" i dodao da je svestan da će biti još mnogo problema kada je reč o realizaciji.

- Tresem se od straha hoćemo li ovo da završimo ili nećemo. Ja verujem samo u pritisak i težak rad. Pustite to "kako ćemo lako ćemo", jer ja u to "lako ćemo" nikad nisam verovao, ništa u životu nisam uradio lako.

Predsednik je dodao da će zgrade biti gotove u julu i da odmah posle toga kreće opremanje koje će da traje do septembra, kada se očekuje dolazak prvih delegacija da rade svoje paviljone. Vučić i ministar finansija Siniša Mali su obišli i centralnu promenadu gde će biti paviljoni, a posetioci ići iz jedne hale u drugu.

Za halu 3 je već planirano i potvrđeno da će tu biti Južna Koreja, Italija, Grčka, Austrija, Benin, Gruzija, Kipar, Češka Monako, Gvatemala, dok se za Paragvaj i Južnu Afriku još čeka potvrda. Mali je dodao da će ta hala prva biti završena i da će učesnicima već u septembru biti uručeni ključevi kako bi mogli da započnu projekte. On je naveo da će u sedam hala biti po oko 12 zemalja, a da će svaka država imati od 600 do 800 kvadrata.

Ne slavim otcepljenje Crne Gore VUČIĆ je kazao da je dobio poziv da učestvuje u, kako je rekao, "glamuroznoj proslavi" povodom obeležavanja 20 godina od otcepljenja Crne Gore od Srbije i istakao da u tome neće učestvovati jer svoju zemlju voli najviše na svetu.

- Da slavim tako nešto bilo bi me sramota i pljunuo bih sebe i svoj narod u lice. A oni neka slave šta god hoće. Pravo Crne Gore je da organizuje proslave. Samo želim da građani Srbije znaju da oni tako glamurozno i sa takvom radošću proslavljaju otcepljenje od nas.

- Od septembra da primamo goste iz inostranstva koji će da se angažuju na izgradnji svojih i pripremi i dizajniranju svojih paviljona, a onda moramo da donesemo odluku kako i pod kojim uslovima da izvršimo prodaju tih stambenih jedinica kada se "Ekspo" završi. Ključevi su u decembru 2026, ali, mi ćemo to predati ranije - dodao je Vučić.

Naveo je da je svakog dana na gradilištu u okviru "Ekspo" projekta više od 3.500 radnika i da je reč uglavnom o stranim radnicima, jer domaćih nema dovoljno. Kako je kazao, juče je tu bilo oko 4.800 radnika i oko 540 raznih mašina i opreme.

- Očekuje se da će ovde vikendom biti oko 120.000 ljudi koji će na ovu lokaciju moći da dođu veoma lako i brzo, vozom, brodovima ili javnim prevozom. Osim njih, na "Ekspo" će dolaziti i brojni svetski zvaničnici i ne sme ništa da nedostaje kada izložba bude gotova. Ceo svet će da dođe ovde.

Vučić ističe da će ovaj projekat doprineti rastu BDP, plata i penzija, te povećanju zaposlenosti. Odgovarajući na pitanje koliko košta "Ekspo", Vučić je istakao da kada je govorio o ceni specijalizovane izložbe, govori i o projektima poput nacionalnog stadiona i mnogim drugim širom Srbije.

- Zato smo govorili o 17, 18, 20 milijardi i ponosan sam na to. I sve to imamo. Držimo nivo javnog duga gotovo dvostruko niži nego kada sam ja postao premijer. Sam projekat "Ekspo" košta oko dve milijarde evra, ali tu računam i stadion koji je van "Ekspa", prugu od aerodroma do centra grada, puteve Čačak - Kraljevo, Kuzmin - Sremska Rača, Slepčević - Badovinci, Bački Breg - Sombor, Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej. Ušli smo u tu fazu najbržeg razvoja Srbije u njenoj istoriji. Kad zasučemo rukave, možemo da se borimo sa najsnažnijima.

Prema njegovim rečima, nacionalni paviljon Srbije biće najveći, najlepši i ostaće kao poseban simbol grada.

NA pitanje da li će se stanovi koji su napravljeni u sklopu "Ekspa" prodavati, Vučić je rekao da on želi da deo bude prodat određenoj grupi ljudi po nižim cenama, odnosno medicinskim sestrama koje nemaju rešeno stambeno pitanje, a rade na intenzivnoj nezi.

- Šta da radimo sa sestrama koje rade u intenzivnoj nezi, rade najteži posao na svetu, koje svake noći moraju da konstatuju da je neko preminuo, svake noći moraju da presvuku nekog teškog bolesnika, a njihova primanja su do pre godinu dve bila mala, mizerna, dok su sad bolja - rekao je on i dodao da bi onda njima umesto da kvadrat bude oko 4.000 evra davao po ceni od 1.600 do 1.800 evra.

- Biće mnogo zelenila, a stadion će izgledati veličanstveno. To će biti i najlepši i najbezbedniji objekat za fudbal, ali i koncerte u ovom delu Evrope. Za dve godine će se ovde igrati finale Lige Evrope. Od posebne važnosti biće i sajam, koji ćemo dobiti na ovom prostoru nakon "Ekspa". Dolaze nam i tematski parkovi i restorani.

Ministar Mali rekao je da već pregovaraju da na tom mestu bude sedište World Trade centra i GITEX. Inače, danas počinje prijava i za 20.000 volontera koji će biti angažovani na raznim poslovima.