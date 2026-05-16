I SUDIJA OSTAO U ŠOKU! Najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa se upravo dogodio! (VIDEO)
Dogodio se možda i najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa.
To se desilo u Nemačkoj, gde je Viktor Jurk jednim udarcem nokautirao Kolumbijca Edvina Kastilja.
Evo i video snimka tog nestvarnog nokauta:
Neki su brojali dve sekunde, drugi pet, ali su zvanični zapisnik navodi da je borba trajala - 15 sekundi?!
To je zato što je sudija kasno počeo brojanje - očigledno je i sam bio u šoku.
Uostalom, ko je mogao da očekuje da će se tako brzo završiti borba u teškoj kategoriji, gde su udarci često brojni pre nego što se neka od grdosija uzdmra?
Pre toga, najbržim nokautom u istoriji profesionalnog boksa smatrala se pobeda Džimija Tandera nad Krofordom Grimslijem 1997. godine: borba je završena za 1,5 sekundi.
Video snimak (zasad) zvanično najbržeg nokauta u istoriji profesionalnog boksa, Džimi Tander - Kroford Grimsli:
Inače, nemački bokser Viktor Jurk je dete ruskih imigranata iz Kazahstana.
Napustili su republiku nakon raspada Sovjetskog Saveza. Junak ove priče ističe da svojim idolima smatra trojicu boksera: Sergeja Kovaljova, Genadija Golovkina i Entonija Džošuu.
BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca
