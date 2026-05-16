I SUDIJA OSTAO U ŠOKU! Najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa se upravo dogodio! (VIDEO)

16. 05. 2026. u 12:42

Dogodio se možda i najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa.

Screenshot / X / DAZN

To se desilo u Nemačkoj, gde je Viktor Jurk jednim udarcem nokautirao Kolumbijca Edvina Kastilja.


Evo i video snimka tog nestvarnog nokauta:

Neki su brojali dve sekunde, drugi pet, ali su zvanični zapisnik navodi da je borba trajala - 15 sekundi?! 

To je zato što je sudija kasno počeo brojanje - očigledno je i sam bio u šoku.

Uostalom, ko je mogao da očekuje da će se tako brzo završiti borba u teškoj kategoriji, gde su udarci često brojni pre nego što se neka od grdosija uzdmra?

Pre toga, najbržim nokautom u istoriji profesionalnog boksa smatrala se pobeda Džimija Tandera nad Krofordom Grimslijem 1997. godine: borba je završena za 1,5 sekundi.

Video snimak (zasad) zvanično najbržeg nokauta u istoriji profesionalnog boksa, Džimi Tander - Kroford Grimsli:

Inače, nemački bokser Viktor Jurk je dete ruskih imigranata iz Kazahstana.

Napustili su republiku nakon raspada Sovjetskog Saveza. Junak ove priče ističe da svojim idolima smatra trojicu boksera: Sergeja Kovaljova, Genadija Golovkina i Entonija Džošuu.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!
DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

