I SUDIJA OSTAO U ŠOKU! Najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa se upravo dogodio! (VIDEO)

Dogodio se možda i najbrži nokaut u istoriji profesionalnog boksa.

Screenshot / X / DAZN

To se desilo u Nemačkoj, gde je Viktor Jurk jednim udarcem nokautirao Kolumbijca Edvina Kastilja.



Evo i video snimka tog nestvarnog nokauta:

This KO happened today…



Is this the fastest knockout in boxing history? pic.twitter.com/n1dozD8Ngu — Vinny’s Corner (@VinnysCorner1) May 15, 2026

Neki su brojali dve sekunde, drugi pet, ali su zvanični zapisnik navodi da je borba trajala - 15 sekundi?!

To je zato što je sudija kasno počeo brojanje - očigledno je i sam bio u šoku.

Uostalom, ko je mogao da očekuje da će se tako brzo završiti borba u teškoj kategoriji, gde su udarci često brojni pre nego što se neka od grdosija uzdmra?

Pre toga, najbržim nokautom u istoriji profesionalnog boksa smatrala se pobeda Džimija Tandera nad Krofordom Grimslijem 1997. godine: borba je završena za 1,5 sekundi.

Video snimak (zasad) zvanično najbržeg nokauta u istoriji profesionalnog boksa, Džimi Tander - Kroford Grimsli:

Inače, nemački bokser Viktor Jurk je dete ruskih imigranata iz Kazahstana.

Napustili su republiku nakon raspada Sovjetskog Saveza. Junak ove priče ističe da svojim idolima smatra trojicu boksera: Sergeja Kovaljova, Genadija Golovkina i Entonija Džošuu.

