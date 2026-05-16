ČISTA EMOCIJA! Saznao da će igrati na Svetskom prvenstvu u 39. godini pa briznuo u plač (VIDEO)

Aleksandar Ilić

16. 05. 2026. u 08:48

FUDBAL je čista emocija, a to pokazuje i Juto Nagatomo, japanski veteran koji je u 39. godini saznao da će nastupati na Svetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku. Emocije su ga potpuno slomile.

ЧИСТА ЕМОЦИЈА! Сазнао да ће играти на Светском првенству у 39. години па бризнуо у плач (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Instagram/eurofootcom

U trenutku kada je objavljeno da je na spisku nacionalnog tima za Mundijal, Nagatomo nije uspeo da ostane pribran - zaplakao je kao malo dete.

Ovaj prizor brzo je obišao svet i izazvao lavinu reakcija navijača.

Pogledajte njegovu emotivnu reakciju:

Reč je o igaču sa najviše nastupa u istoriji japanske reprezentacije. Nastupao je na Svetskom prvenstvu 2010, 2018, 2022, a sada će to ponoviti. 

U karijeri je nastupao za Inter, Galatasaraj, Marsej... 

