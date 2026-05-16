ČISTA EMOCIJA! Saznao da će igrati na Svetskom prvenstvu u 39. godini pa briznuo u plač (VIDEO)
FUDBAL je čista emocija, a to pokazuje i Juto Nagatomo, japanski veteran koji je u 39. godini saznao da će nastupati na Svetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku. Emocije su ga potpuno slomile.
U trenutku kada je objavljeno da je na spisku nacionalnog tima za Mundijal, Nagatomo nije uspeo da ostane pribran - zaplakao je kao malo dete.
Ovaj prizor brzo je obišao svet i izazvao lavinu reakcija navijača.
Pogledajte njegovu emotivnu reakciju:
Reč je o igaču sa najviše nastupa u istoriji japanske reprezentacije. Nastupao je na Svetskom prvenstvu 2010, 2018, 2022, a sada će to ponoviti.
U karijeri je nastupao za Inter, Galatasaraj, Marsej...
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ISPLIVAO SNIMAK: Janik Siner imao napad panike tokom meča (VIDEO)
16. 05. 2026. u 10:03
JOKIĆ, ŠEJ ILI VEMBANjAMA? Poznato kada NBA dodeljuje MVP nagradu
16. 05. 2026. u 09:38
NOĆNO SAOPŠTENjE ZVEZDE: "Zašto je naša pobeda poraz sporta?"
16. 05. 2026. u 09:22
DEVET GODINA ČEKANjA: San Antonio objasnio Minesoti ko je gazda u NBA (VIDEO)
16. 05. 2026. u 09:08
MILAN ĐURICA: Dobićeš kad dođe! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
15. 05. 2026. u 14:00
PRELOMNI TRENUCI ISTORIJE: Kako Donald Tramp spasava Crvenu zvezdu i Partizan?
Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda, KK Partizan ali i ne samo te evropske klubove stižu iz Amerike. Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, za to se pobrinuo.
14. 05. 2026. u 21:35
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)