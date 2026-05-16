ISPLIVAO SNIMAK: Janik Siner imao napad panike tokom meča (VIDEO)

Новости онлајн

16. 05. 2026. u 10:03

JANIK Siner i Danil Medvedev juče su počeli meč polufinala turnira u Rimu, a završiće ga danas. Međutim, u javnosti se govori o snimku koji je podigao veliku prašinu.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

O njemu je govorila bivša teniserka Flavija Peneta. Italijanka tvrdi da je Janik Siner imao napad panike u meču. 

Prvi teniser planete povraćao je tokom meča sa Danilom Medvedevim, a onda je naterao sudiju da prekine meč. Ne samo to, već je u jednom momentu po tvrdnjama Penete imao napad panike. 

- Po mom mišljenju, delovalo je kao da Janik ima napad panike. Kao da nije mogao da diše. Uspeo je da se smiri. Prvi put mu se desilo na Australijan openu 2025. godine i tada nije znao kako da se izbori sa tim. Možda je sada uspeo da prepozna baš taj momenat -  rekla je Peneta, šampionka Ju-Es opena iz 2015. godine.

Siner je rutinski dobio prvi set (6:2) i delovalo je da će nastaviti niz nepobedivosti Međutim, Rus je uzvratio, dobio drugi set sa 7:5 i najavio dramu. 

U trećem setu je Janik prvi napravio brejk, poveo je sa 4:2, pa je na servis gemu Medvedeva napravio haos i tražio od sudije Oreli Tort da hitno prekine meč zbog sve jače kiše, što je ona i učinila.

MILAN ĐURICA: Dobićeš kad dođe! (VIDEO)

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

15. 05. 2026. u 14:00

