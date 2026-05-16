ISPLIVAO SNIMAK: Janik Siner imao napad panike tokom meča (VIDEO)
JANIK Siner i Danil Medvedev juče su počeli meč polufinala turnira u Rimu, a završiće ga danas. Međutim, u javnosti se govori o snimku koji je podigao veliku prašinu.
O njemu je govorila bivša teniserka Flavija Peneta. Italijanka tvrdi da je Janik Siner imao napad panike u meču.
Prvi teniser planete povraćao je tokom meča sa Danilom Medvedevim, a onda je naterao sudiju da prekine meč. Ne samo to, već je u jednom momentu po tvrdnjama Penete imao napad panike.
- Po mom mišljenju, delovalo je kao da Janik ima napad panike. Kao da nije mogao da diše. Uspeo je da se smiri. Prvi put mu se desilo na Australijan openu 2025. godine i tada nije znao kako da se izbori sa tim. Možda je sada uspeo da prepozna baš taj momenat - rekla je Peneta, šampionka Ju-Es opena iz 2015. godine.
Siner je rutinski dobio prvi set (6:2) i delovalo je da će nastaviti niz nepobedivosti Međutim, Rus je uzvratio, dobio drugi set sa 7:5 i najavio dramu.
U trećem setu je Janik prvi napravio brejk, poveo je sa 4:2, pa je na servis gemu Medvedeva napravio haos i tražio od sudije Oreli Tort da hitno prekine meč zbog sve jače kiše, što je ona i učinila.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KARLIK DžONS OSUĐEN NA OSAM MESECI: Izrečene kazne igračima Partizana za tuču ispred noćnog kluba
15. 05. 2026. u 15:33 >> 15:36
"POSLE ODGLEDANE UTAKMICE, SHVATIO SAM..." Tanjga se izvinio sudiji Pavlu Iliću!
15. 05. 2026. u 14:28
KAKVA BOMBA! Zvezda vraća reprezentativca Srbije nakon mnogo godina
15. 05. 2026. u 12:04
HRVATI SAHRANILI SRBINA! Novak Đoković ovo nikako nije očekivao
15. 05. 2026. u 11:15
MILAN ĐURICA: Dobićeš kad dođe! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
15. 05. 2026. u 14:00
PRELOMNI TRENUCI ISTORIJE: Kako Donald Tramp spasava Crvenu zvezdu i Partizan?
Najnovije vesti vezane za KK Crvena zvezda, KK Partizan ali i ne samo te evropske klubove stižu iz Amerike. Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, za to se pobrinuo.
14. 05. 2026. u 21:35
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)