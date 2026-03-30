"DA BUDEM ISKREN" Tramp: Najviše bih voleo da uzmem naftu u Iranu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je da bi voleo da uzme naftu od Irana, prema scenariju iz Venecuele, objavio je Fajnenšel tajms.

Prema pisanju lista, šef Bele kuće je uporedio ovaj korak sa januarskom operacijom u jednoj latinoameričkoj zemlji, čiju naftnu industriju Sjedinjene Države nameravaju da kontrolišu neko vreme.

- Da budem iskren sa vama, najviše bih voleo da uzmem naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD kažu - zašto to radite? Ali to su glupi ljudi. Možda ćemo uzeti ostrvo Harg, možda nećemo. Imamo mnogo opcija - rekao je Tramp za Fajnenšel tajms.

Tramp takođe nije isključio mogućnost da SAD pokušaju da zauzmu ostrvo Harg, glavno iransko čvorište za izvoz crnog zlata., ali da bi to takođe značilo da bi SAD morale da budu tamo neko vreme.

Na pitanje kakva je iranska odbrana na ostrvu, koje se nalazi u Persijskom zalivu, 25 kilometara od obale Irana, Tramp je kazao da ne misli da ta zemlja ima bilo kakvu odbranu i da bi SAD mogle da ga osvoje vrlo lako.

Američki predsednik je dodao da indirektni pregovori između SAD i Irana, preko pakistanskih posrednika, dobro napreduju.

- Sporazum bi mogao da bude postignut prilično brzo - zaključio je Tramp.

„Verujemo da smo postigli promenu režima u Iranu, svi su mrtvi“

Američki predsednik je dodao da Sjedinjene Američke Države veruju da su postigle promenu režima u Iranu.

- Već smo imali promenu režima, ako pogledate, jer je jedan režim desetkovan, uništen, svi su mrtvi - kazao je Tramp.

On je naveo da je vrhovni vođa Irana i sin pokojnog ajatolaha Alija Hamneja, Modžtaba Hamnej, u kritičnom je stanju ili je već mrtav.

- Nismo ništa čuli o njemu. Nestao je - dodao je on.

Ukazao je da su sledeći po rangu pripadnici iranskog režima uglavnom mrtvi, a da SAD sa trećim režimom ima posla sa drugačijim ljudima od svih sa kojima se bilo ko ranije suočavao.

- To je potpuno drugačija grupa ljudi, tako da bih to smatrao promenom režima, i iskreno, bili su veoma razumni. Dakle, mislim da smo imali promenu režima, mislim da ne možete mnogo bolje od toga - istakao je Tramp.

Američki predsednik je rekao da su uglavnom mrtvi pripadnici iranskog režima koji je bio zaista loš, zaista zao.

- Drugi je imenovan, i svi su otišli, svi su mrtvi, osim jednog koji možda ima malo života u sebi - kazao je Tramp.

On je rekao da veruje da će Iran verovatno postići dogovor sa SAD.

- Mislim da ćemo sklopiti dogovor sa njima, prilično sam siguran, ali je moguće i da nećemo. Sa Iranom nikad ne znate, jer pregovaramo sa njima, a onda moramo da ih gađamo - zaključio je Tramp.

Tramp razmatra operaciju izvlačenja uranijuma iz Irana

Tramp razmatra vojnu operaciju koja bi imala cilj da iz Irana izvuče oko 1.000 funti (453,5 kilograma) uranijuma, saopštili su američki bezbednosni zvaničnici.

U takvoj operaciji bi američke snage verovatno bile poslate u Iran "na nekoliko dana ili duže", rekli su neimenovani bezbednosni zvaničnici za "Volstrit džornal" (WSJ).

Prema rečima zvaničnika, Tramp još nije doneo odluku, ali "ostaje generalno otvoren za tu ideju", jer bi to pomoglo u ostvarivanju njegovog glavnog cilja - sprečavanja Irana da ikada izradi nuklearno oružje.

(Sputnjik)

