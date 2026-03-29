"UDARIĆEMO": Erdogan zapretio SAD i Izraelu
TURSKA je upozorila Sjedinjene Države, Irak i kurdske snage da će preduzeti vojnu akciju ako kurdske organizacije budu uključene u operacije protiv Irana. Redžep
Prema informacijama koje je Turska dobila, početkom napada na Iran, Izrael je počeo da pokušava da pregovara sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK) i njenim iranskim krilom, PJAK, koje su u Ankari označene kao terorističke grupe, o njihovom učešću u borbama kao kopnenim posredničkim snagama, prenosi info-portal Turkije.
Tokom telefonskog razgovora između turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i predsednika SAD Donalda Trampa Erdogan se nedvosmisleno usprotivio učešću kurdskih militantnih grupa u ratu sa Iranom.
Erdogan je podsetio da je stav Turske o teritorijalnom integritetu Irana jasan i upozorio da bi Turska u takvoj situaciji vojno intervenisala "bez obzira na bilo kakav proces, baš kao u Siriji".
- Nećemo slušati nikakve priče o aktivnim i tekućim procesima ili bilo čemu sličnom. Udarićemo. Videli ste šta se dogodilo u Siriji. Uradićemo ovde ono što smo uradili tamo. Nećemo slušati nikakve priče o procesu. Neophodne akcije biće preduzete i na najmanji pokušaj da se ratni požar širi u regionu - poručio je turski predsednik.
(Tanjug)
