uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Ima žrtava nakon raketnog napada na Izrael - Tramp: Ako Iran opet napadne, dići ćemo im sve u vazduh!

В. Н.

19. 03. 2026. u 07:19 >> 08:22

20. dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Dva broda kod obale Katara i Ormuza pogođena raketama tokom noći

Brod kod obale Katara pogođen je „nepoznatom raketom“ tokom noći, javlja Skaj njuz.

Svi članovi posade su bezbedni i nepovređeni nakon incidenta, koji se dogodio u blizini Ras Lafana, industrijske zone koja je bila meta iranskih napada.

Drugi incident je prijavljen ranije, kada je brod kod severoistočne obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, blizu Ormuskog moreuza, takođe pogođen raketom.

Napad je izazvao požar na brodu, ali nije bilo prijavljenih žrtava.

U znak odmazde, Iran je ciljao Katar, Severnu Arabiju i UAE. Katar: Prešli su sve granice

Iran je pokrenuo vojne napade na nekoliko država Persijskog zaliva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je pogođeno gasno polje Južni Pars.

Ova eskalacija je dodatno povećala tenzije u regionu i izazvala zabrinutost zbog globalne energetske bezbednosti. Katarsko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo iranske napade na energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U zvaničnom saopštenju se navodi da su ovi napadi „grubo kršenje principa međunarodnog prava“ i predstavljaju „ozbiljnu pretnju“ globalnoj energetskoj bezbednosti.

U saopštenju za štampu se takođe ističe da je „brutalna iranska agresija“ prema susednim zemljama „prešla sve crvene linije“.

Katarske vlasti su naglasile hitnu potrebu za smirivanjem situacije kako bi se obnovila regionalna i međunarodna bezbednost i stabilnost.

Ranije je, prema dostupnim informacijama, iranski raketni napad pogodio industrijsku zonu Ras Lafan u Kataru.

"Ako Iran opet napadne, dićićemo im sve u vazduh" Tramp: Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja

Američki predsednik Donald Tramp noćas je objavio dugačak post na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) o izraelskom napadu na gasno polje Južni Pars, najveće u Iranu izvedenom u sredu i posledicama po Teheran zbog pokretanja odmazde.

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tramp: Izrael je napao iransko gasno polje, SAD i Katar nisu bili umešani.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć da je napad na iransko gasno polje Južni Pars izvršio Izrael i da SAD i Katar nisu bili umešani, i zapretio je odmazdom protiv Irana ako napadne Katar.

Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu.

Prema pisanju Volstrit žurnala i Aksiosa, Tramp je unapred znao i podržao izraelski plan da napadne iranski deo najvećeg svetskog nalazišta prirodnog gasa.

Iran deli nalazište Južni Pars sa Katarom, bliskim saveznikom SAD.

Iran je ranije saopštio da je Izrael napao njegova postrojenja u Južnom Parsu u sredu, što je dovelo do velike eskalacije u američko-izraelskom ratu protiv Irana i naglog rasta cena nafte.

Makron: Prestanite sa napadima na gasna i naftna postrojenja na Bliskom istoku

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na obustavu napada na naftna i gasna postrojenja na Bliskom istoku, nakon razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem o ratu u Iranu.

U Ormuzu toliko opasno da skoro niko ne želi da tamo pošalje ratne brodove

Britanski vojni stručnjaci sarađuju sa Sjedinjenim Državama kako bi pronašli načine za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Britanski stručnjaci su poslati u Centralnu komandu SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije na Bliskom istoku.

Iranski raketni napad na Izrael pogodio Zapadnu obalu

Tri Palestinke ubijene su na okupiranoj Zapadnoj obali u iranskom raketnom napadu kasno sinoć, saopštio je palestinski Crveni polumesec.

Raketa je pogodila frizerski salon u gradu Beit Ava, jugozapadno od Hebrona, izvestila je službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA. Šest žena je ranjeno, od kojih jedna teško.

CRNOGORAC PAO U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?
CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo
TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

18. 03. 2026. u 13:00

