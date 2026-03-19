20. dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia, Depositphotos

Dva broda kod obale Katara i Ormuza pogođena raketama tokom noći

Brod kod obale Katara pogođen je „nepoznatom raketom“ tokom noći, javlja Skaj njuz.

Svi članovi posade su bezbedni i nepovređeni nakon incidenta, koji se dogodio u blizini Ras Lafana, industrijske zone koja je bila meta iranskih napada.

Drugi incident je prijavljen ranije, kada je brod kod severoistočne obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, blizu Ormuskog moreuza, takođe pogođen raketom.

Napad je izazvao požar na brodu, ali nije bilo prijavljenih žrtava.

U znak odmazde, Iran je ciljao Katar, Severnu Arabiju i UAE. Katar: Prešli su sve granice

Iran je pokrenuo vojne napade na nekoliko država Persijskog zaliva, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, nakon što je pogođeno gasno polje Južni Pars.

Ova eskalacija je dodatno povećala tenzije u regionu i izazvala zabrinutost zbog globalne energetske bezbednosti. Katarsko ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo iranske napade na energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

U zvaničnom saopštenju se navodi da su ovi napadi „grubo kršenje principa međunarodnog prava“ i predstavljaju „ozbiljnu pretnju“ globalnoj energetskoj bezbednosti.

U saopštenju za štampu se takođe ističe da je „brutalna iranska agresija“ prema susednim zemljama „prešla sve crvene linije“.

Katarske vlasti su naglasile hitnu potrebu za smirivanjem situacije kako bi se obnovila regionalna i međunarodna bezbednost i stabilnost.

Ranije je, prema dostupnim informacijama, iranski raketni napad pogodio industrijsku zonu Ras Lafan u Kataru.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

"Ako Iran opet napadne, dićićemo im sve u vazduh" Tramp: Ne želim da odobrim ovaj nivo nasilja i razaranja

Američki predsednik Donald Tramp noćas je objavio dugačak post na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) o izraelskom napadu na gasno polje Južni Pars, najveće u Iranu izvedenom u sredu i posledicama po Teheran zbog pokretanja odmazde.

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Više o tome čitajte OVDE.

Tramp: Izrael je napao iransko gasno polje, SAD i Katar nisu bili umešani.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć da je napad na iransko gasno polje Južni Pars izvršio Izrael i da SAD i Katar nisu bili umešani, i zapretio je odmazdom protiv Irana ako napadne Katar.

Izrael nije javno preuzeo odgovornost za napad u Južnom Parsu.

Prema pisanju Volstrit žurnala i Aksiosa, Tramp je unapred znao i podržao izraelski plan da napadne iranski deo najvećeg svetskog nalazišta prirodnog gasa.

Iran deli nalazište Južni Pars sa Katarom, bliskim saveznikom SAD.

Iran je ranije saopštio da je Izrael napao njegova postrojenja u Južnom Parsu u sredu, što je dovelo do velike eskalacije u američko-izraelskom ratu protiv Irana i naglog rasta cena nafte.

New footage shows large fires raging at the South Pars gas field in southern Iran following US/Israeli airstrikes. pic.twitter.com/4RlvATP7Li — Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2026

Makron: Prestanite sa napadima na gasna i naftna postrojenja na Bliskom istoku

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je na obustavu napada na naftna i gasna postrojenja na Bliskom istoku, nakon razgovora sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i katarskim emirom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem o ratu u Iranu.

U Ormuzu toliko opasno da skoro niko ne želi da tamo pošalje ratne brodove

Britanski vojni stručnjaci sarađuju sa Sjedinjenim Državama kako bi pronašli načine za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Britanski stručnjaci su poslati u Centralnu komandu SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije na Bliskom istoku.

Iranski raketni napad na Izrael pogodio Zapadnu obalu

Tri Palestinke ubijene su na okupiranoj Zapadnoj obali u iranskom raketnom napadu kasno sinoć, saopštio je palestinski Crveni polumesec.

Raketa je pogodila frizerski salon u gradu Beit Ava, jugozapadno od Hebrona, izvestila je službena novinska agencija Palestinske uprave WAFA. Šest žena je ranjeno, od kojih jedna teško.