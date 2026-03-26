"PRAVLJENJE RAČUNA BEZ KRČMARA" Sagovornici "Novosti" o ratu među blokaderima: Od svih očekivanja i „pumpanja“ apsolvirali samo raskol i mržnju
BUKTI rat u blokaderskom taboru, samo nekoliko dana pred izbore u 10 lokalnih samouprava. Njihovi međusobni sukobi su kulminirali, a takav sled događaja, prema rečima sagovornika "Novosti", ne iznenađuje, jer je, kako kažu, reč o politici bez ideje, oslonjenoj isključivo na napade, blokade i destrukciju.
Vučinić: Posle će im opet svi drugi biti krivi - već viđeno
Predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić navodi da ponašanje blokadera ne iznenađuje ljude koji se dugo bave politikom i kojima je od početka bila jasna njihova priča i igranka, kao i njihovi politički kapaciteti i afiniteti.
- Dobro je za građane na lokalu da vide i u svojim opštinama kako se ponašaju, kako se svađaju, i to bez da su osvojili ijedne izbore. Od svih očekivanja i „pumpanja“, izgleda da su apsolvirali samo svađu, raskol i mržnju. Pošto građani više ne reaguju na njih, usmerili su sve to jedni na druge; posle će im opet svi drugi biti krivi. Već viđeno - rekla je Vučinić.
Bokan: To će ih po ko zna koji put koštati
Kada je reč o drugoj stvari, ja više ne znam ni ko su studenti, a ko su blokaderi, kakvi su međusobni odnosi, ko su njihovi zajednički mentori, sve to deluje prilično labavo i razliveno i sasvim je logično da dolazi do sukoba posebno kada je reč o izborima koji se sa njihove strane tretiraju kao podela plena, kaže analitičar Dragoslav Bokan.
- I onda, tu postoji nezadovoljstvo, ali to je pravljenje računa bez krčmara, imamo posledicu onoga što je delovalo tako spektakularno na početku, a pretvaralo se u nešto što je nefunkcionalno. Tako da, uskoro ćemo se uveriti 29-og, a onda i na parlamentarnim izborima i na predsedničkim izborima, da oni nisu uspeli da naprave bilo kakav program i to će ih po ko zna koji put koštati, a tim bolje po sve nas i hvala Bogu što je tako - ističe analitičar.
Nikolić: Blokaderi građanima nude – haos
Danijela Nikolić, poslanica i član Predsedništva SNS, ističe da samo nedelju dana pred lokalne izbore, umesto jasnog programa i vizije, blokaderi građanima nude – haos.
- Unutrašnji sukobi, međusobne optužbe i borba za prevlast pokazuju da nije reč o politici, već o grupama interesa koje ne mogu da se dogovore ni oko osnovnih stvari, a kamoli da vode jedan grad ili državu. Ova kulminacija njihovog „rata“ nije slučajna – ona je posledica "politike" bez ideje, oslonjene isključivo na napade, blokade i destrukciju. Kada je jedina zajednička tačka rušenje, onda je logično da se na kraju urušavaju sami u sebe. Poruke koje šalju građanima su jasne, iako ih sami možda ne izgovaraju direktno - da nemaju jedinstvo, da nemaju odgovornost, da nemaju plan i da bi sutra taj isti haos preneli u institucije. Građani Srbije vrlo dobro vide razliku između politike koja gradi i politike koja se raspada pred njihovim očima. A kada neko nije u stanju da sredi sopstvene redove, jasno je da ne može da uredi ni državu - kazala je Danijela Nikolić.
BONUS VIDEO: Samo nedelju dana pred izbore blokaderi pokazuju koliko su posvađani
