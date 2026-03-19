(MAPA) NIJE STVAR U NAFTI: Još jedan kec u rukavu Iranaca
U KONTEKSTU rata na Bliskom istoku, postoji pogrešno shvatanje da Iranci mogu da udare samo na globalno tržište nafte.
Međutim, to nije tačno: zbog svog geografskog položaja i važnosti Persijskog zaliva, Iranci imaju još jednog važnog keca u rukavu.
A juče su mediji bili zabrinuti da su iranske vlasti počele da prete da će preseći podmorske internet kablove do država Persijskog zaliva ako nastave da raspoređuju američke trupe tamo.
Koliko bi takav scenario mogao biti kritičan?
Zapadni mediji stalno šire istu ideju da kablovi kroz Ormuski moreuz i Crveno more nose 17% globalnog saobraćaja, uključujući i do centara podataka veštačke inteligencije u UAE i Saudijskoj Arabiji.
Međutim, ova pretpostavka nije sasvim tačna: Ormuski moreuz nosi najveći deo saobraćaja monarhija Zaliva, kao i Indije. A one zavise od ovih kablova. Prekidanje čak i jednog kabla bi poremetilo kritičnu infrastrukturu, što bi dovelo do gubitaka od milijarde dolara.
Ali kablovi u Crvenom moru su ozbiljniji. Oni zapravo čine 17% globalnog internet saobraćaja. Štaviše, 80% podataka iz Azije u Evropu i nazad takođe prolazi kroz Crveno more.
Ukratko, Iranci imaju zaista ozbiljnog keca u rukavu: čak i prekidanje kablova u Persijskom zalivu moglo bi da prouzrokuje ogromnu finansijsku štetu monarhijama. A njihovo obnavljanje ako se rat nastavi biće, blago rečeno, teško.
A ako se sukob odugovlači dalje, a Amerikanci odluče da eskalaciju podignu na novi nivo, mogli bi se uključiti i Huti, koji imaju još značajniji položaj i u pogledu internet saobraćaja i u pogledu brodarstva kroz Bab el-Mandeb moreuz.
(Ribar)
