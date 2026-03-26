"PREGOVARAĆE RAKETE": Jeziva poruka Irana, Trampa nazvali đavolom

PREGOVORI sa Sjedinjenim Američkim Državama vodiće iranska vojska, izjavio je portparol Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku parlamenta Irana Ibrahim Rezai.

- Svaki pregovori sa đavolom su strateška greška. Neka rakete pregovaraju sa (američkim predsednikom Donaldom) Trampom - napisao je Rezai na društvenoj mreži Iks.

On je pozvao SAD da priznaju poraz u ratu protiv Irana.

- Svakako, u ovoj bici, Amerika treba da se preda i prizna poraz. Ovog puta, Tramp će biti ponižen i to ponižen potpuno - istakao je Rezai.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Vašington je ranije izjavio da su SAD i Iran imali produktivne razgovore. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je direktan dijalog, ali je izjavilo da je Teheran primio poruke preko posrednika u kojima se izražava želja Vašingtona da se započne dijalog o okončanju sukoba.

Prema navodima medija, SAD su predložile plan od 15 tačaka. Teheran još nije potvrdio ove informacije, preneo je Sputnjik.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO