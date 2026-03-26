Svet

"PREGOVARAĆE RAKETE": Jeziva poruka Irana, Trampa nazvali đavolom

В.Н.

26. 03. 2026. u 09:02

PREGOVORI sa Sjedinjenim Američkim Državama vodiće iranska vojska, izjavio je portparol Odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku parlamenta Irana Ibrahim Rezai.

Foto: Printscreen

- Svaki pregovori sa đavolom su strateška greška. Neka rakete pregovaraju sa (američkim predsednikom Donaldom) Trampom - napisao je Rezai na društvenoj mreži Iks.

On je pozvao SAD da priznaju poraz u ratu protiv Irana.

- Svakako, u ovoj bici, Amerika treba da se preda i prizna poraz. Ovog puta, Tramp će biti ponižen i to ponižen potpuno - istakao je Rezai.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Vašington je ranije izjavio da su SAD i Iran imali produktivne razgovore. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova negiralo je direktan dijalog, ali je izjavilo da je Teheran primio poruke preko posrednika u kojima se izražava želja Vašingtona da se započne dijalog o okončanju sukoba.

Prema navodima medija, SAD su predložile plan od 15 tačaka. Teheran još nije potvrdio ove informacije, preneo je Sputnjik.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

PORNO SKANDAL I KOKAIN: Hoće li test na drogu spasiti Orbanovog rivala Petra Mađara?
Svet

0 0

PORNO SKANDAL I KOKAIN: Hoće li test na drogu spasiti Orbanovog rivala Petra Mađara?

DAN nakon što su provladini mediji u Mađarskoj ponovo otvorili priču o navodnom kompromitujućem snimku i mogućem prisustvu kokaina na stolu, opozicioni lider Peter Mađar otišao je u Beč i dao uzorke urina i kose na testiranje. Kako izveštava austrijski portal „Heute.at", a prenosi i mađarski „HVG", lider stranke Tisa želi da pokaže da nije koristio nedozvoljene supstance u trenutku kada se kampanja pred parlamentarne izbore dodatno zaoštrava. Mađar je sam saopštio da je u bečkoj laboratoriji zatražio test „na sve droge", uz napomenu da analiza kose može da pokaže eventualnu upotrebu supstanci u dužem vremenskom periodu.

RUS TVRDI: To je ključno za opstanak celog sveta
Svet

0 0

RUS TVRDI: To je ključno za opstanak celog sveta

RUSKI energenti su ključni za opstanak ne samo zemalja BRIKS-a već i celog sveta, izjavio je novinarima Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja na marginama sastanka Nacionalnog komiteta za poslovnu saradnju BRIKS-a.

