TURSKI TANKER POGOĐEN DRONOM U BLIZINI ISTANBULA! Nakon udara došlo do snažne eksplozije
TURSKI tanker Altura, koji je prevozio oko 140.000 tona sirove nafte iz Rusije, pogođen je dronom u Crnom moru, oko 24 kilometara od Istanbula, pri čemu su oštećeni paluba i mašinski prostor, saopštili su turski izvori.
Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio na otvorenom moru, gde je nakon udara došlo do snažne eksplozije. Oštećenja su zabeležena na komandnom mostu, dok je iz mašinskog odeljenja prijavljeno prodiranje vode, što je dodatno zakomplikovalo situaciju na brodu.
Nakon što je tanker uputio hitan poziv za pomoć, turske službe su odmah reagovale. Na lice mesta upućeni su brodovi Obalske bezbednosti, kao i specijalizovani brod za hitne intervencije „Nene Hatun“, namenjen za ovakve krizne situacije.
U trenutku dok traje intervencija, nadležne institucije još uvek nisu zvanično potvrdile da li se radi o namernom napadu ili drugoj vrsti incidenta.
Prema prvim informacijama, u incidentu nije bilo povređenih. Na brodu se nalazilo 27 članova posade, svi turski državljani, i njihovo zdravstveno stanje je stabilno.
Specijalni brod „Nene Hatun“ na terenu
Brod „Nene Hatun“, koji je uključen u akciju, predstavlja najnapredniju jedinicu za hitne intervencije u turskim vodama. Ova višenamenska platforma koristi se za spasavanje, tegljenje, gašenje požara i borbu protiv zagađenja mora.
Pored toga, brod raspolaže bolničkim kapacitetima sa 20 kreveta, mogućnošću ronilačkih operacija do 100 metara dubine, kao i helikopterskom platformom za evakuaciju i transport.
Intervencija na oštećenom tankeru je u toku, dok se očekuje više informacija o uzroku incidenta i eventualnim posledicama po bezbednost plovidbe u ovom delu Crnog mora.
(Informer)
