POGLEDATJE - "NISU GA VIDELI" RAKETA POGAĐA NEVIDLJIVI F-35: Iran objavio snimak na kome se navodno vidi udar projektila (VIDEO)

Predrag Stojković

19. 03. 2026. u 17:30 >> 17:37

CENTRALNA komanda američke vojske, koja je zadužena za Bliski istok, potvrdila je da je jedan lovac F-35 koji je bio u misiji nad Iranom morao prinudno da sleti u bazu na Bliskom istoku.

ПОГЛЕДАТЈЕ - НИСУ ГА ВИДЕЛИ РАКЕТА ПОГАЂА НЕВИДЉИВИ Ф-35: Иран објавио снимак на коме се наводно види удар пројектила (ВИДЕО)

Foto Iks/OSINTWarfare

Posle te potvrde na društvenim mrežama pojavili su se i navodni snimci pogotka F-35 sa iranskom raketom.

Ukoliko se ovaj snimak potvrdi kao tačan, ili amerikanci priznaju da im je avion oštećen u borbi to će biti prvi takav slučaj sa F-35.

Za sada nije poznato koje sredstvo PVO je korišćeno.

Da podsetimo, 1999. Vojska Jugoslavije oborila je tada prva i jedina u svetu, takođe "nevidljivi" F-117, koji se i danas koristi kao "neprijatelj" u manevrima tokom obuke pilota i ispitivanja novijih "nevidljivih" modela F-22 i F-35.

Drugi pišu

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

18. 03. 2026. u 13:00

"NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO!" Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NjIMA! (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kkako oduševljen.

18. 03. 2026. u 15:45

SASTANCI RUŠE ILI GRADE KOMPANIJU: Kako upravljanje konfliktima utiče na produktivnost tima

