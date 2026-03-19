POGLEDATJE - "NISU GA VIDELI" RAKETA POGAĐA NEVIDLJIVI F-35: Iran objavio snimak na kome se navodno vidi udar projektila (VIDEO)

CENTRALNA komanda američke vojske, koja je zadužena za Bliski istok, potvrdila je da je jedan lovac F-35 koji je bio u misiji nad Iranom morao prinudno da sleti u bazu na Bliskom istoku.

Posle te potvrde na društvenim mrežama pojavili su se i navodni snimci pogotka F-35 sa iranskom raketom.

Iran’s IRGC released a footage reportedly showing U.S. F-35 jet being hit over Iran.



Note that we can't independently confirm the authenticity of the footage.

Ukoliko se ovaj snimak potvrdi kao tačan, ili amerikanci priznaju da im je avion oštećen u borbi to će biti prvi takav slučaj sa F-35.

Za sada nije poznato koje sredstvo PVO je korišćeno.

Da podsetimo, 1999. Vojska Jugoslavije oborila je tada prva i jedina u svetu, takođe "nevidljivi" F-117, koji se i danas koristi kao "neprijatelj" u manevrima tokom obuke pilota i ispitivanja novijih "nevidljivih" modela F-22 i F-35.