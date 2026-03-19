POGLEDATJE - "NISU GA VIDELI" RAKETA POGAĐA NEVIDLJIVI F-35: Iran objavio snimak na kome se navodno vidi udar projektila (VIDEO)
CENTRALNA komanda američke vojske, koja je zadužena za Bliski istok, potvrdila je da je jedan lovac F-35 koji je bio u misiji nad Iranom morao prinudno da sleti u bazu na Bliskom istoku.
Posle te potvrde na društvenim mrežama pojavili su se i navodni snimci pogotka F-35 sa iranskom raketom.
Ukoliko se ovaj snimak potvrdi kao tačan, ili amerikanci priznaju da im je avion oštećen u borbi to će biti prvi takav slučaj sa F-35.
Za sada nije poznato koje sredstvo PVO je korišćeno.
Da podsetimo, 1999. Vojska Jugoslavije oborila je tada prva i jedina u svetu, takođe "nevidljivi" F-117, koji se i danas koristi kao "neprijatelj" u manevrima tokom obuke pilota i ispitivanja novijih "nevidljivih" modela F-22 i F-35.
(MAPA) NIJE STVAR U NAFTI: Još jedan kec u rukavu Iranaca
19. 03. 2026. u 16:11
IRANCI POGODILI AMERIČKI AVION? Moćni lovac-bombarder prinudno sleteo nakon udara
19. 03. 2026. u 16:57
POGLEDAJTE: Ovako je uništen iranski brod u Kaspijskom moru (VIDEO)
19. 03. 2026. u 15:30
POTPISUJE SE ISTORIJSKI UGOVOR: Vojvodina postaje čvorište Evrope, kreće gradnja gigantske saobraćajnice (FOTO/VIDEO)
PROJEKAT Osmeh Vojvodine obuhvata izgradnju 185 km brze saobraćajnice, sa 46 mostova i 34 nadvožnjaka, čime se smanjuje vreme putovanja.
18. 03. 2026. u 09:30
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
