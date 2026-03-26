NIŠTA OD CRVENE ZVEZDE! Reprezentativac Srbije neće na Marakanu, stigla i potvrda

HLADAN tuš na Marakani!

Iako su se navijači Crvene zvezde ponadali da bi bomba u vidu dolaska Filipa Kostića mogla da odjekne Beogradom, realnost je znatno drugačija. Uprkos spekulacijama da bi srpski šampion mogao da iskoristi činjenicu da Kostiću ističe ugovor sa Juventusom 2026. godine, sve ukazuje na to da će reprezentativno levo krilo još dugo ostati van domašaja domaćeg fudbala.

Postoji nekoliko ključnih razloga zbog kojih je povratak nekadašnjeg asa Ajntrahta u Srbiju trenutno nerealan scenario. Kostići dalje uživa ogroman ugled u Italiji i Evropi. Prema informacijama koje plasira italijanski insajder Nikolo Šira, Kostić je primarna meta ambicioznog Koma. Ova ekipa, koju sa klupe vodi Sesk Fabregas, trenutno je hit Serije A i nalazi se na pragu plasmana u Ligu šampiona, što je nivo fudbala koji Zvezda, uprkos dominaciji u Srbiji, teško može da garantuje kao kontinuitet na tom nivou izazova.

Čak i ako bi Kostić postao slobodan igrač, njegova plata ostaje nepremostiva prepreka. Ponude koje stižu iz klubova poput Fiorentine, Đenove i Kaljarija, a naročito interesovanje Benfike i Žozea Murinja, finansijski su daleko iznad onoga što Crvena zvezda može da ponudi, čak i uz rekordne budžete. Kostić u 33. godini traži verovatno poslednji veliki ugovor u karijeri, a evropski velikani su u tom pogledu u velikoj prednosti.

Najveća kočnica je, čini se, lična želja igrača. U nedavnim izjavama, Kostić je bio prilično jasan po pitanju povratka u domaći fudbal, stavljajući do znanja da još uvek sebe vidi isključivo u najjačim evropskim prvenstvima. Za fudbalera koji je u Juventusu zabeležio 111 nastupa i bio najbolji igrač Lige Evrope, povratak u Superligu Srbije u ovom trenutku delovao bi kao prerano povlačenje iz vrhunskog fudbala.



Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu