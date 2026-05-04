Žestoke borbe kod Krasnog Limana: Ruske snage napreduju, front se pomera ka strateškom cilju
RUSKE snage napredovale su u severoistočnom i jugoistočnom delu Krasnog Limana u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je lider DNR, Denis Pušilin.
Pušilin je rekao da se u samom Krasnom Limanu "nastavljajue ulične borbe".
Naveo je da su se ruski borci učvrstili na istočnim obodima Rai-Aleksandrovke, a to je, prema njegovim rečima, važno naseljeno mesto na putu ka Slavjansku i njegovo zauzimanje omogućilo bi napredovanje u pravcu kanala Severski-Donjeck–Donbas.
Pušilin je dodao da ima poboljšanja i u pravcu Dobropolja, gde su, kako je naveo, ruske vojne snage presekle linije snabdevanja i uspostavile nadzor nad logistikom ukrajinskih snaga u tom području.
Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ruska vojska je tokom protekle nedelje zauzela 10 naseljenih mesta u zoni "specijalne vojne operacije - po četiri u DNR i Sumskoj oblasti, kao i dva u Harkovskoj oblasti.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
Brutalna disciplina: Kijev koristi kaznene odrede protiv sopstvenih vojnika
03. 05. 2026. u 22:32
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)