Svet

Žestoke borbe kod Krasnog Limana: Ruske snage napreduju, front se pomera ka strateškom cilju

T.J.

04. 05. 2026. u 12:00

RUSKE snage napredovale su u severoistočnom i jugoistočnom delu Krasnog Limana u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštio je lider DNR, Denis Pušilin.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Pušilin je rekao da se u samom Krasnom Limanu "nastavljajue ulične borbe".

Naveo je da su se ruski borci učvrstili na istočnim obodima Rai-Aleksandrovke, a to je, prema njegovim rečima, važno naseljeno mesto na putu ka Slavjansku i njegovo zauzimanje omogućilo bi napredovanje u pravcu kanala Severski-Donjeck–Donbas.

Pušilin je dodao da ima poboljšanja i u pravcu Dobropolja, gde su, kako je naveo, ruske vojne snage presekle linije snabdevanja i uspostavile nadzor nad logistikom ukrajinskih snaga u tom području.

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ruska vojska je tokom protekle nedelje zauzela 10 naseljenih mesta u zoni "specijalne vojne operacije - po četiri u DNR i Sumskoj oblasti, kao i dva u Harkovskoj oblasti.

(Tanjug)

