Jeziva tragedija: Preminuo fudbaler, pozlilo mu tokom meča! Otkriven uzrok smrti!

Zbog tragičnog događaja oglasio se i klub saopštenjem.

Nezapamćeni šok i tuga potresli su austrijski fudbal posle derbija tamošnje Landeslige između Kilba i Ipsa.

U 52. minutu utakmice četvrtog ranga fudbala u Austriji, odbrambeni igrač Ipsa Robert Kaminger (29) iznenada je osetio jake bolove u grudima, pa je na kraju sve dobilo tragičan epilog.

Kaminger se požalio na bolove tokom utakmice, posle čega je odmah izveden sa terena. U svlačionici mu je pozlilo, pojavila se mučnina, te je ekspresno pozvana medicinska pomoć. Na putu ka bolnici došlo je do komorne fibrilacije, a uprkos brzoj intervenciji lekara, fudbaler je preminuo.

Ovaj tragičan događaj je potresao sve u Ipsu, a predsednik kluba Kristijan Eplinger se oglasio.

"Ovo je tragedija. Misli i saučešće cele naše porodice su sa porodicom Kaminger. U ovakvim trenucima fudbal potpuno pada u drugi plan", stoji u saopštenju FK Ipsa.

Tragični događaj dogodio se u okviru derbija Mostviertela, a ceo austrijski fudbal je u šoku zbog jezivog prizora.

