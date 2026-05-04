Jeziva tragedija: Preminuo fudbaler, pozlilo mu tokom meča! Otkriven uzrok smrti!
Zbog tragičnog događaja oglasio se i klub saopštenjem.
Nezapamćeni šok i tuga potresli su austrijski fudbal posle derbija tamošnje Landeslige između Kilba i Ipsa.
U 52. minutu utakmice četvrtog ranga fudbala u Austriji, odbrambeni igrač Ipsa Robert Kaminger (29) iznenada je osetio jake bolove u grudima, pa je na kraju sve dobilo tragičan epilog.
Kaminger se požalio na bolove tokom utakmice, posle čega je odmah izveden sa terena. U svlačionici mu je pozlilo, pojavila se mučnina, te je ekspresno pozvana medicinska pomoć. Na putu ka bolnici došlo je do komorne fibrilacije, a uprkos brzoj intervenciji lekara, fudbaler je preminuo.
Ovaj tragičan događaj je potresao sve u Ipsu, a predsednik kluba Kristijan Eplinger se oglasio.
"Ovo je tragedija. Misli i saučešće cele naše porodice su sa porodicom Kaminger. U ovakvim trenucima fudbal potpuno pada u drugi plan", stoji u saopštenju FK Ipsa.
Tragični događaj dogodio se u okviru derbija Mostviertela, a ceo austrijski fudbal je u šoku zbog jezivog prizora.
