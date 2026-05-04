Fudbal

Jeziva tragedija: Preminuo fudbaler, pozlilo mu tokom meča! Otkriven uzrok smrti!

Slobodan Stošić

04. 05. 2026. u 11:48

Zbog tragičnog događaja oglasio se i klub saopštenjem.

Језива трагедија: Преминуо фудбалер, позлило му током меча! Откривен узрок смрти!

Photo: Printscreen&Instagram/askybbs

Nezapamćeni šok i tuga potresli su austrijski fudbal posle derbija tamošnje Landeslige između Kilba i Ipsa.

U 52. minutu utakmice četvrtog ranga fudbala u Austriji, odbrambeni igrač Ipsa Robert Kaminger (29) iznenada je osetio jake bolove u grudima, pa je na kraju sve dobilo tragičan epilog.

Kaminger se požalio na bolove tokom utakmice, posle čega je odmah izveden sa terena. U svlačionici mu je pozlilo, pojavila se mučnina, te je ekspresno pozvana medicinska pomoć. Na putu ka bolnici došlo je do komorne fibrilacije, a uprkos brzoj intervenciji lekara, fudbaler je preminuo.

Ovaj tragičan događaj je potresao sve u Ipsu, a predsednik kluba Kristijan Eplinger se oglasio.

"Ovo je tragedija. Misli i saučešće cele naše porodice su sa porodicom Kaminger. U ovakvim trenucima fudbal potpuno pada u drugi plan", stoji u saopštenju FK Ipsa.

Tragični događaj dogodio se u okviru derbija Mostviertela, a ceo austrijski fudbal je u šoku zbog jezivog prizora.

BONUS VIDEO: Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Susret će imati dugoročne posledice: Šta je kineski adut protiv SAD uoči Trampovog dolaska u Peking
Svet

0 0

"Susret će imati dugoročne posledice": Šta je kineski adut protiv SAD uoči Trampovog dolaska u Peking

NARODNA Republika Kina ostaje posvećena predstojećem sastanku između svog lidera Si Đinpinga i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, bez obzira na situaciju na Bliskom istoku, i oprezno posmatra višemesečni sukob svog rivala sa Iranom kao potencijalno jačanje sopstvene pregovaračke pozicije, navode kineski izvori upoznati sa tim pitanjem.

04. 05. 2026. u 11:37

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp
Fudbal

0 3

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Dok je na snazi i dalje krhko primire, koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

04. 05. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp

Iran gleda i ne veruje: Evo šta je sad uradio Donald Tramp