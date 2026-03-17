Svet

DRAMA NA NEBU IZNAD BALKANSKE ZEMLJE: Hitno podignuta dva borbena aviona, stanovništvu poslate poruke upozorenja

В.Н.

17. 03. 2026. u 22:14

RUMUNSKO Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da je izdato upozorenje stanovništvu zbog drona koji je primećen blizu rumunskog vazdušnog prostora na severu zemlje, zbog kojeg su podignuta dva aviona ratnog vazduhoplovstva.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Sistemi protivvazdušne odbrane su u pripravnosti i spremni su da intervenišu, u zavisnosti od razvoja situacije - saopštilo je Ministarstvo odbrane, prenosi Ađerpres.

U saopštenju se navodi da su sistemi za nadzor Ministarstva nacionalne odbrane detektovali večeras signale drona na severu okruga Tulča, oko 20 kilometara severno od Valkovea a rumunski Generalni inspektorat za vanredne situacije poslao je u 19.17 sati poruku upozorenja stanovništvu u tom delu zemlje.

Radi pracenja situacije, dva aviona F-16 Rumunskog ratnog vazduhoplovstva odmah su poletela sa vazduhoplovne baze u Feteštiju.

Podsetimo, ranije danas Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su delovi dronova pali u oblasti Plauru, u okrugu Tulča, nakon što su ruske snage izvele napade na Ukrajinu u blizini rečne granice sa Rumunijom.

(Tanjug)

