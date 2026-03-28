"KUBA JE SLEDEĆA, ALI SE PRETVARAJTE DA TO NISAM REKAO": Tramp najavio invaziju na ostrvo?

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je, u govoru o vojnim uspesima Sjedinjenih Američkih Država, da je "Kuba sledeća", iako nije precizirao šta planira da uradi sa tom ostrvskom državom.

Foto: Profimedia

Tramp je, tokom govora na investicionom forumu u Majamiju, u kojem je hvalio uspehe američke vojne akcije u Venecueli i Iranu, rekao da je "izgradio sjajnu vojsku", koja "ponekad mora da se koristi", prenosi Rojters.

- Izgradio sam ovu sjajnu vojsku.Rekao sam - nikada nećete morati da je koristite. Ali ponekad morate da je koristite. I Kuba je, uzgred budi rečeno, sledeća. Ali pretvarajte se da to nisam rekao - kazao je Tramp.

Iako Tramp nije precizirao šta tačno planira da uradi sa Kubom, ranije je često govorio da veruje da je vlada u Havani, koja se suočava sa teškom ekonomskom krizom, na ivici kolapsa.

Migel Dijaz Kanel - Predsednik Kube

Njegova administracija je poslednjih nedelja otvorila pregovore sa nekim predstavnicima kubanskog rukovodstva, a Tramp je nagovestio da bi američka brza vojna akcija mogla biti moguća.

(Tanjug)

