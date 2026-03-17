MERC I MAKRON NISU NA ISTOJ STRANI: Sevaju varnice - Nemac i Francuz se posvađali oko Irana
OZBILjNE nesuglasice između nemačkog kancelara Fridriha Merca i predsednika Francuske Emanuela Makrona ometaju EU da formuliše jedinstven stav po pitanju rata SAD protiv Irana, navodi „Berliner cajtung“.
Upravo u trenutku kada bi Evropa mogla da iskoristi snagu za pregovaranje, Merc i Makron nisu na istoj strani.
Makron planira misiju nadgledanja u Ormuskom moreuzu, a Merc kaže ‘ne’ “, navodi list.
Nemački kancelar je od starta zauzeo proizraelsku poziciju, ne uputivši Vašingtonu gotovo nijednu kritiku za razliku od Makrona, koji je nezadovoljan odgovorom Teherana na raketne udare.
- Makron je rekao da je neprihvatljivo da Francuska bude pretvorena u metu. Merc nije preduzeo analogne korake prema Teheranu - navodi se u članku.
(Sputnjik)
