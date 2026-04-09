U toku je 41. dan sukoba na Bliskom istoku.

AP Photo/Hussein Malla

Mirna noć u Zalivu, prvi put posle 40 dana!

Svanula je zora u Zalivu, a nema izveštaja o napadima dronovima ili raketama preko noći, prvi put otkako je napad SAD i Izraela na Iran izazvao napade koji su preokrenuli region.

Tokom proteklih šest nedelja, zvaničnici ministarstava u zemljama Zaliva aktivno su izveštavali o napadima iz Irana na društvenim mrežama, a skoro svakodnevni napadi su povezani sa značajnim američkim vojnim prisustvom u regionu.

Bilo je potrebno nekoliko sati da primirje između SAD i Irana stupi na snagu, te su Kuvajt, UAE i Bahrein i dalje prijavljivali napade putem društvenih mreža.

Ambasador: Iranska delegacija večeras dolazi u Pakistan na razgovore

Iranski ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mogadam izjavio je da će iranska delegacija do kraja dana doputovati u Islamabad na pregovore, koji su zasnovani na iranskom mirovnom planu od deset tačaka.

Mogadam je u objavi na platformi X rekao da delegacija dolazi u Islamabad uprkos "skepticizmu" Iranaca zbog nastojanja izraelske vlade da ''sabotira diplomatsku inicijativu", prenosi Al Džazira.

Pezeškijan osudio kršenje prekida vatre između Irana i SAD

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je u sredu kršenje dvonedeljnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i najavio da će Teheran "odlučno" odgovoriti na svaki napad.

On je u telefonskom razgovoru sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom, osudio napade izvršene na ostrvima Lavan i Siri u sredu, prenosi iranska televizija Press.

Tramp optužuje medije da su objavili "lažni mirovni plan"

Predsednik SAD Donald Tramp ponovo je aktivan na društvenoj mreži Truth Social i ovog puta optužuje pojedine medije da su objavili "lažni mirovni plan".

"Neuspešni Njujork tajms i lažne vesti CNN su objavili potpuno LAŽNI PLAN OD DESET TAČAKA o pregovorima sa Iranom, koji je trebalo da diskredituje ljude uključene u mirovni proces. Svih deset tačaka su izmišljena PREVARA - ZLI GUBITNICI!!! UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM“, rekao je Tramp.

Ponovo se čuju sirene u Izraelu

Izraelski mediji javljaju da su se aktivirale sirene za opasnost u naseljima kod libanske granice. Veruje se da je Hezbolah pokrenuo novi talas udara.

Arakči: SAD da izaberu žele li prekid vatre ili nastavak rata preko Izraela

Uslovi primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su veoma jasni i SAD moraju da izaberu da li žele prekid vatre ili ne, poručio je ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči.

Opširnije čitjate klikom OVDE!

Bela kuća: Tramp izneo ideju da SAD naplaćuju prolaz kroz Ormuski moreuz

Američki predsednik Donald Tramp izneo je ideju da Sjedinjene Američke Države zarađuju na brodovima koji budu prolazili kroz Ormuski moreuz tako što će naplaćivati dozvolu za prolazak, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodajući da je to tema o kojoj će se razgovarati u narednim danima.

Vens: Vašington nije pristao da prekid vatre uključuje i Liban, reč je o nesporazumu

Iranski pregovarači mislili su da prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uključuje i Liban, ali Vašington zapravo nije pristao na to, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens, dodajući da je reč o nesporazumu.

"Mislim da je to proisteklo iz legitimnog nesporazuma. Mislim da su Iranci smatrali da prekid vatre uključuje i Liban, a jednostavno nije tako", rekao je Vens u sredu, prenosi Rojters.

"Trampova administracija razmatra kažnjavanje pojedinih članica NATO-a"

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra načine za kažnjavanje pojedinih zemalja članica NATO-a za koje veruje da nisu bile od pomoći Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu u ratu protiv Irana, preneo je Volstrit džornal u sredu pozivajući se na neimenovanog člana administracije.

Izvor lista je rekao da neke od mera koje se razmatraju uključuju i premeštanje američkih trupa iz tih zemalja u zemlje članice Alijanse koje su više podržavale američke vojne akcije na Bliskom istoku.

Gutereš osudio izraelske napade na Liban

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš osudio je danas masovne napade Izraela širom Libana, u kojima su u sredu ubijene i povređene stotine civila, među kojima i deca.

"Generalni sekretar snažno osuđuje gubitak civilnih života i duboko je uznemiren zbog rasta broja žrtava", rekao je Guterešov portparol Stefan Dižarik u saopštenju, prenosi Al Džazira.

Gutereš je kazao da "kontinuirana vojna aktivnost u Libanu" predstavlja "ozbiljan rizik" za primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, i ponovio je poziv "svim stranama da odmah prekinu neprijateljstva". "Ne postoji vojno rešenje za sukob", dodaje se u saopštenju.

BONUS VIDEO