REŠENA MISTERIJA: Peking otkrio stav Kine po pitanju dešavanja na Bliskom istoku (FOTO)

PEKING je do sada ostao "misteriozan" o svojoj ulozi u nedavnom sporazumu o prekidu vatre između Irana i Sjedinjenih Država, iako je Bela kuća potvrdila da su tokom pregovora održani razgovori na visokom nivou između američkih i kineskih zvaničnika.

Na redovnom brifingu, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning je generalno odgovorio na pitanja o ulozi Kine, napominjući da je Peking aktivno radio na okončanju sukoba od početka neprijateljstava.

- Kao odgovorna velika sila, Kina će nastaviti da igra konstruktivnu ulogu i da pozitivno doprinosi obnavljanju mira i stabilnosti u regionu Zaliva i na Bliskom istoku - rekao je Mao.

Samo nekoliko sati kasnije, portparolka Bele kuće Karolina Livit potvrdila je da su se intenzivni razgovori na visokom nivou između Sjedinjenih Država i Kine odvijali u protekla dva dana, paralelno sa pregovorima o prekidu vatre sa Iranom.

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije rekao da veruje da je Kina igrala ulogu u podsticanju Irana da pregovara o prekidu vatre.

Uzdržani ton Pekinga uklapa se u njegov uobičajeni diplomatski pristup, posebno u osetljivom trenutku za ono što izgleda kao krhko prekid vatre.

Ipak, Kina je nastojala da se tokom celog sukoba pozicionira kao glas mira, što je deo šire strategije predsednika Si Đinpinga da pojača kineski uticaj u globalnim bezbednosnim pitanjima i ponudi alternativu američkom vođstvu.

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pojačalo je tu poruku objavljivanjem vizuelnog prikaza koji prikazuje 26 mirovnih poziva koje je visoki diplomata Vang Ji uputio kolegama širom sveta od početka sukoba.

Grafikon je na mreži Iks objavio kineski ambasador u SAD, Si Feng.

Peking se smatra važnim potencijalnim igračem u mirovnom procesu, prvenstveno zbog svojih diplomatskih i ekonomskih veza sa Teheranom, ali i zbog bliskih veza sa Pakistanom, koji bi mogao biti domaćin budućih mirovnih pregovora.

Taj pravac je dodatno potvrđen prošle nedelje kada se Vang sastao sa pakistanskim ministrom spoljnih poslova Ishakom Darom u Pekingu, gde su predstavili zajedničku inicijativu od pet tačaka za obnavljanje mira, prenosi Telegraf.rs.

