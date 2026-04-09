Svet

SEVERNA KOREJA TESTIRA NAJOPASNIJE ORUŽJE NA SVETU: Lansirana raketa sa kasetnom municijom

М.А.С.

09. 04. 2026. u 08:15

SEVERNA Koreja je testirala novu bojevu glavu sa kasetnim bombama na balističkoj raketi i na elektromagnetnom oružju, prenosi danas severnokorejska agencija KCNA.

СЕВЕРНА КОРЕЈА ТЕСТИРА НАЈОПАСНИЈЕ ОРУЖЈЕ НА СВЕТУ: Лансирана ракета са касетном муницијом

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

Akademija odbrambenih nauka i Uprava za rakete te zemlje takođe su sproveli testove bombi od ugljeničnih vlakana, kao i testove mobilnog protivvazdušnog raketnog sistema kratkog dometa, prenosi Rojters, pozivajući se na KCNA.

General koji je nadgledao testove, Kim Džong Sik kazao je da elektromagnetni sistem oružja i bombe od ugljeničnih vlakana predstavljaju "posebna sredstva".

Združeni načelnici štabova Južne Koreje saopštili su juče da je Pjongjang testirao više raketa tokom nekoliko dana.

Bez navođenja broja lansiranih balističkih raketa, što je kršenje sankcija Ujedinjenih nacija, Severna Koreja je saopštila da je testirala svoj mobilni protivvazdušni raketni sistem kratkog dometa, kao i borbene sposobnosti svoje taktičke balističke bojeve glave.
KCNA navodi da je jedan test dokazao da je taktička balistička raketa zemlja-zemlja pod nazivom "hvasongfo-11 ka", koja je opremljena bojevom glavom za kasetne bombe, bila u stanju da "bilo koju metu pretvori u pepeo", na površini od sedam hektara.

(Sputnjik)

