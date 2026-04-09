Svet

PEZEŠKIJAN OČITAO BUKVICU MAKRONU TOKOM TELEFONSKOG RAZGOVORA: Zašto Evropa nije osudila SAD i Izrael?

М.А.С.

09. 04. 2026. u 08:35

IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan, u telefonskom razgovoru sa svojim francuskim kolegom Emanuelom Makronom u sredu, pozvao je Evropu da igra odgovornu ulogu u podršci stabilnosti i bezbednosti u regionu.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Tucker Carlson

Iranski predsednik kritikovao je evropske zemlje zbog toga što nisu zauzele čvrst i jasan stav povodom zločina počinjenih od strane Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog režima protiv Irana. Pozvao je Evropu da igra „odgovornu i efikasnu ulogu“ u podršci trajnoj regionalnoj stabilnosti i bezbednosti.

Takođe je rekao da prekid vatre u Libanu ostaje jedan od ključnih uslova iranskog desetotog tačkastog predloga za primirje, usmerenog na prestanak neopravdane agresije usmerene na region, prenosi Press TV.

Razgovor je usledio nakon što je izraelski režim ubio stotine ljudi u Libanu u potpunom kršenju predloga, uprkos ranijim izjavama američkog predsednika Donalda Trampa da je predlog „izvodiv“ za pregovore.

(Tasnim)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

